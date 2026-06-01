به گزارش خبرنگار میراث آریا ، محسن نجفی در حاشیه بازدید میدانی مشترک با معاون فرماندار و رئیس کمیته امداد از کارگاه‌های تولیدی شهرستان که در روز یکشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های بی‌پایان هنرهای سنتی منطقه گفت: صنایع دستی مرودشت نه تنها یک فعالیت اقتصادی، بلکه بخشی از هویت ملی و ریشه فرهنگی ماست. وظیفه ذاتی ما در این اداره، تسهیل مسیر رشد کارگاه‌های هنری و تبدیل تهدیدهای اقتصادی به فرصت‌های درآمدزا برای صنعتگران است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان با اشاره به دستاورد بزرگ ثبت ملی روار گیوه بافی کندازی به عنوان یک رویداد تاریخ‌ساز برای این شهرستان، تصریح کرد: هنرِ روار گیوه بافی کندازی با قدمتی نزدیک به ۲۰۰ سال، امروز به عنوان یک برند ملی شناخته می‌شود. کیفیت کم‌نظیر، ریزبافتی و استفاده از متریال باکیفیت در این دست‌بافته‌ها، آن‌ها را به مرجعی برای تولیدکنندگان گیوه در سراسر کشور تبدیل کرده است. ثبت ملی این اثر، آغازِ راهی است که مسئولیت ما را در پاسداری و ترویج این هنر فاخر دوچندان می‌کند.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود به پتانسیل‌های بالقوه دیگر هنرهای سنتی مرودشت اشاره کرد و افزود: ما در مرودشت با سه محور پیشرانِ اقتصاد صنایع دستی مواجه هستیم: نخست، هنر فاخر روار گیوه‌بافی که باید با تقویت زیرساخت‌های تجاری، حضور پررنگ‌تری در بازارهای ملی و بین‌المللی داشته باشد؛ دوم، هنر نی‌سازی که با ریشه‌های عمیق در فرهنگ و موسیقی منطقه، نیازمند بسته‌های حمایتی جهت تجاری‌سازی و جذب نسل جوان است و سوم، هنر سنگ‌تراشی که به واسطه مجاورت با تمدن جهانی تخت‌جمشید، از ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای جذب گردشگر و برندسازی برخوردار است.

او با قدردانی از همکاری فرمانداری و کمیته امداد شهرستان برای کمک تسهیلاتی کمیته به صنعتگران‌ما و آموزش و جذب هنرآموزان صنعتگر به بازار کار خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته، مقرر شد فرآیند ارائه تسهیلات با هدف توانمندسازی صنعتگران، تأمین مواد اولیه و ایجاد غرفه‌های فروش در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی شود. هدف ما تلفیق هنر، آموزش و تسهیلات مالی است تا صنایع دستی به عنوان پیشرانِ اقتصادِ پایدار روستایی، سهم شایسته خود را در اقتصاد استان فارس کسب کند.

سرپرست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان مرودشت در پایان با دعوت از سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان حوزه گردشگری برای توجه به این ظرفیت‌های بی‌نظیر گفت: ما مصمم هستیم تا با حمایت از کارگاه‌های فعال و رفع موانع پیش‌روی صنعتگران، زمینه اشتغال پایدار و پویایی هرچه بیشتر در حوزه صنایع دستی را فراهم آوریم.

