به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی امروز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به اینکه کار و تلاش بدون روحیه سالم امکانپذیر نیست گفت: ما نمیتوانیم نسبت به آسیبهای روانی همکاران و خانوادههایشان بیتفاوت باشیم. ایجاد اتاق مشاوره در ادارهکل، یک اقدام لوکس نیست، بلکه یک ضرورت برای بازگشت به روال عادی زندگی و کار است. همه ما باید دست به دست هم دهیم تا حالمان بهتر شود و دوباره با قدرت به جلو حرکت کنیم. وی این اقدام را گامی عملی در راستای سرمایهگذاری بر منابع انسانی سازمان توصیف کرد که سلامت روانی آنها، مستقیماً بر کیفیت خدمات و پیشبرد اهداف فرهنگی و اقتصادی استان تأثیرگذار است.
در ادامه این نشست، علیرضا فیلی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره استان فارس، ضمن تشریح وضعیت روانی جامعه پس از وقایع استرسزای اخیر، از جمله جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان، بر افزایش چشمگیر نیاز به خدمات تخصصی روانشناسی تأکید کرد.
او تصریح کرد: پس از صحبت با مدیرکل میراث فرهنگی فارس مقرر شد تا ضمن تعریف خدمات متقابل، سازمان نظام روانشناسی، مجموعه میراثفرهنگی را در ارائه خدمات تخصصی یاری رساند و متقابلاً، ظرفیتهای ادارهکل نیز در اختیار اعضای سازمان نظام روانشناسی قرار گیرد.
فیلی افزود: بر اساس تفاهمنامهای که در دست تدوین است، خدمات مشاوره تحصیلی، مشکلات زناشویی، مشاوره پیش از ازدواج، و مداخلات بالینی برای اختلالاتی چون اضطراب، افسردگی، وسواس و سایر مسائل روانی که افراد ممکن است با آن درگیر باشند، به کارکنان ادارهکل میراثفرهنگی ارائه خواهد شد. این همکاریها به گسترش سلامت روان در این مجموعه و در نهایت، افزایش رضایتمندی شغلی کارکنان کمک کند.
گفتنی است، رضایتمندی شغلی ارتباط تنگاتنگی با مسائل روانشناختی دارد و توجه همزمان به این دو حوزه، میتواند منجر به ایجاد محیطی کاری بانشاط، پرانرژی و مولد شود. این تفاهمنامه، گامی مهم در راستای ارتقای رفاه و سلامت روانی کارکنان بخش فرهنگ و گردشگری استان فارس محسوب میشود که انتظار میرود در آینده نزدیک اجرایی شود.
