برگزاری آزمون مصاحبه زبان انگلیسی ویژه فعالان گردشگری در البرز

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امید محبیاصل، با اشاره به برگزاری آزمون شفاهی زبان تخصصی انگلیسی ویژه فراگیران دورههای آموزشی مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری بینالمللی، اظهار کرد: این آزمون نهم خردادماه جاری در مؤسسه آموزشی آوای میراث آریایی برگزار شد.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز افزود: در این مرحله، ۱۴ نفر از فراگیران دورههای مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی (بند ب) و راهنمایان گردشگری بینالمللی برای شرکت در آزمون مصاحبه زبان انگلیسی معرفی شده بودند که از این تعداد، ۱۱ نفر در جلسه ارزیابی حضور یافتند و مورد سنجش قرار گرفتند.
محبیاصل گفت: فرآیند ارزیابی با حضور ۲ نفر ممتحن واجد شرایط و با نظارت مسئول آموزش معاونت گردشگری استان، نماینده حراست و همچنین نماینده انجمن صنفی راهنمایان گردشگری انجام شد تا ارزیابیها در فضایی کاملاً تخصصی، دقیق و منطبق بر ضوابط آموزشی صورت گیرد.
این مسئول توضیح داد: در این مصاحبهها تلاش شد تا توانایی فراگیران در حوزههای مختلف از جمله مکالمه روزمره، توانایی توضیح جاذبههای گردشگری، مدیریت شرایط ارتباطی در سفرهای بینالمللی و پاسخگویی به نیازهای گردشگران غیرایرانی مورد سنجش قرار گیرد چرا که این مهارتها از مهمترین شاخصهای عملکردی یک راهنمای گردشگری حرفهای است.
او با بیان اینکه مهارت زبانی یکی از ارکان اصلی فعالیت حرفهای در صنعت گردشگری به است، گفت: راهنمای گردشگری و مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی در خط مقدم تعامل با گردشگران خارجی قرار دارند و توانایی برقراری ارتباط مؤثر، دقیق و حرفهای با گردشگران از الزامات غیرقابلانکار این حوزه است.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز تصریح کرد: برگزاری آزمونهای شفاهی زبان تخصصی بخشی از فرآیند استانداردسازی نیروی انسانی در صنعت گردشگری کشور است که میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی گردشگران ایفا کند.
محبیاصل با تأکید بر اینکه آموزشهای گردشگری در سالهای اخیر به سمت استانداردهای بینالمللی حرکت کرده است، گفت: استان البرز به واسطه موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به پایتخت، ظرفیت قابل توجهی در توسعه گردشگری دارد و تربیت نیروی انسانی متخصص و مسلط به زبانهای خارجی میتواند نقش تعیینکنندهای در بهرهبرداری از این ظرفیتها داشته باشد.
او خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی این آزمونها، اطمینان از آمادگی عملی متقاضیان برای حضور در عرصه گردشگری بینالمللی است؛ بهگونهای که فرد پس از طی دورههای آموزشی و کسب نمره قبولی در ارزیابیهای تخصصی، بتواند بدون مانع زبانی در تعامل با گردشگران خارجی ایفای نقش کند.
این مسئول در پایان با اشاره به ضرورت تقویت پیوند میان آموزش و بازار کار در حوزه گردشگری گفت: همراستا بودن آموزشهای ارائهشده در مؤسسات دارای مجوز با نیازهای واقعی صنعت گردشگری، یکی از اولویتهای مهم این معاونت است و آزمونهای شفاهی زبان نیز در همین راستا طراحی و اجرا میشود.
