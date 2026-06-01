به گزارش خبرنگار میراث آریا، ژیلا خدادادی اظهارکرد: تسهیلات تبصره ۱۵ یکی از سیاست‌های حمایتی دولت در راستای توسعه اشتغال، پشتیبانی از تولیدکنندگان خرد و تقویت کسب‌وکارهای کوچک و خانگی است که با هدف کاهش موانع مالی پیش‌روی فعالان اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنایع‌دستی، طراحی و اجرا شده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز افزود: این تسهیلات با رویکرد حمایت از اشتغال پایدار و توانمندسازی هنرمندان و صنعتگران، نقش مهمی در استمرار فعالیت کارگاه‌های کوچک، توسعه تولید و بهبود وضعیت معیشتی فعالان این حوزه دارد.

خدادادی توضیح داد: سال گذشته در حوزه صنایع‌دستی استان البرز، در مجموع ۱۷۳ طرح به منظور بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ۱۵ به دستگاه‌های ذی‌ربط معرفی شد که این طرح‌ها پس از طی مراحل بررسی و تأیید، در مسیر پرداخت تسهیلات قرار گرفتند.

او بیان کرد: از میان این طرح‌ها، ۱۴۲ طرح موفق به دریافت تسهیلات شدند و بر این اساس میزان جذب اعتبارات در این بخش به ۷۸.۸ درصد رسید، رقمی که نشان‌دهنده روند مطلوب اجرای این تسهیلات و همراهی دستگاه‌های اجرایی در کنار استقبال فعالان صنایع‌دستی از ظرفیت‌های حمایتی موجود است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با تأکید بر نقش این تسهیلات در پویایی تولید گفت: بخش عمده فعالان صنایع‌دستی در استان در قالب مشاغل خانگی و کارگاه‌های کوچک فعالیت می‌کنند و دسترسی آنان به منابع مالی ارزان‌قیمت، تأثیر مستقیمی در افزایش ظرفیت تولید، جلوگیری از توقف فعالیت و تثبیت اشتغال دارد.

این مسئول توضیح داد: هدف از اجرای تسهیلات تبصره ۱۵ فقط تأمین منابع مالی نیست، بلکه این تسهیلات ابزاری برای توانمندسازی فعالان صنایع‌دستی، ارتقای کیفیت تولیدات، توسعه بازار فروش و تقویت زنجیره تولید تا عرضه محسوب می‌شود.»

خدادادی ابراز کرد: استان البرز با برخورداری از هنرمندان فعال در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، ظرفیت بالایی برای توسعه این بخش دارد و در صورت استمرار حمایت‌های هدفمند، می‌تواند نقش پررنگ‌تری در اشتغال‌زایی و تولید محصولات فرهنگی ایفا کند.»

او افزود: در کنار پرداخت تسهیلات، موضوعاتی همچون آموزش‌های تخصصی، بازاریابی، معرفی محصولات در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و توسعه بازارهای فروش نیز به‌صورت هم‌زمان در دستور کار قرار دارد تا زنجیره تولید، عرضه و فروش در صنایع‌دستی تکمیل شود.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز کرد: امیدواریم با استمرار حمایت‌ها و اجرای دقیق سیاست‌های تسهیلاتی، شاهد رشد کمی و کیفی صنایع‌دستی در استان، افزایش سهم این بخش در اشتغال و بهبود شرایط اقتصادی هنرمندان و صنعتگران باشیم.

انتهای پیام/