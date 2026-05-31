حرکت البرز به سمت ساماندهی زنجیره تولید فرش دستباف

به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمدرضا عسگری، با تشریح آخرین وضعیت حوزه فرش دستباف در استان البرز اظهارکرد: در سالهای اخیر تلاش شده است تا ساختار سنتی و پراکنده تولید فرش به سمت مدلهای سازمانیافتهتر و در عین حال منعطف هدایت شود؛ به همین منظور تاکنون ۶۷ واحد تولیدی غیرمتمرکز در سطح استان راهاندازی شده که این واحدها توانستهاند زمینه اشتغال برای بیش از یکهزار و ۳۰۰ بافنده فرش را فراهم کنند.
رئیس اداره فرش و مشاغل خانگی صمت البرز با اشاره به اهمیت این الگوی تولیدی در شرایط اقتصادی کنونی افزود: واحدهای غیرمتمرکز به دلیل اتصال همزمان به شبکه تولید خانگی و مدیریت کارگاهی، نقش مهمی در کاهش هزینههای تولید، افزایش کیفیت و ایجاد ثبات شغلی برای بافندگان دارند. این مدل تولیدی علاوه بر حفظ ماهیت سنتی فرش ایرانی، امکان بهرهوری اقتصادی بیشتر را نیز فراهم کرده است.
عسگری در ادامه با بیان اینکه صنعت فرش در البرز همچنان ظرفیتهای مغفول بسیاری دارد، تصریح کرد: در حال حاضر علاوه بر واحدهای غیرمتمرکز، یک مجتمع بزرگ دارای مجوز رسمی در حوزه فرش و همچنین یک واحد تولیدی متمرکز با بیش از ۸۰ نیروی فعال در استان مشغول فعالیت هستند که این مجموعهها بهعنوان بخش مکمل در زنجیره تولید، نقش مهمی در ساماندهی بازار و ارتقای استانداردهای تولید ایفا میکنند.
او با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه نظاممند کردن فعالیت قالیبافان اظهارکرد: یکی از رویکردهای جدی این اداره، شفافسازی و ساماندهی فعالیت فعالان این حوزه از طریق صدور و تمدید مجوزهای قانونی بوده است.
این مسئول توضیح داد: تنها در سال گذشته ۷۵۸ فقره مجوز قالیبافی در استان صادر یا تمدید شده که این آمار نشاندهنده پویایی و استمرار فعالیت در این بخش است. همچنین در همین بازه زمانی، هفت پروانه بهرهبرداری برای واحدهای مرتبط با فرش دستباف صادر شده که میتواند به توسعه ساختارهای تولیدی رسمی کمک کند.
عسگری با اشاره به موضوع بیمه قالیبافان گفت: یکی از چالشهای مهم در این حوزه، پوشش بیمهای فعالان فرش دستباف بوده است که در این زمینه نیز اقداماتی صورت گرفته و در سال گذشته ۷۱ فقره کارت قالیباف بیمهشده صادر یا تمدید شده است. این فرآیند شامل نقلوانتقال بیمهای از استانهای همجوار نیز بوده و بیانگر گردش نیروی کار در این صنعت است.
این مسئول در ادامه به موضوع حمایتهای مالی از فعالان حوزه فرش و مشاغل خانگی اشاره کرد و افزود: در سال گذشته ۳۳۵ نفر از متقاضیان فعال در حوزه فرش استان البرز موفق به دریافت مجموعاً ۵۸ میلیارد تومان تسهیلات شدند.
به گفته او، این تسهیلات نقش قابل توجهی در تأمین سرمایه در گردش، نوسازی ابزار تولید، خرید مواد اولیه و تقویت زیرساختهای کارگاهی داشته و توانسته بخشی از فشارهای اقتصادی وارد بر تولیدکنندگان خرد را کاهش دهد.
عسگری تأکید کرد: رویکرد اصلی در پرداخت این تسهیلات، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان واقعی و ایجاد اشتغال پایدار در سطح خانوارها بوده است؛ چرا که مشاغل خانگی در حوزه فرش، یکی از مهمترین ظرفیتهای اشتغالزایی کمهزینه اما پربازده محسوب میشود.
رئیس اداره فرش و مشاغل خانگی صمت البرز با اشاره به اهمیت آموزشهای تخصصی در ارتقای کیفیت تولیدات گفت: در کنار حمایتهای مالی و ساختاری، برنامههای آموزشی و توانمندسازی نیز بهطور جدی دنبال شده است.
او گفت: دورههای آموزشی متعددی برای رفوگران و مرمتکاران فرش در سطح منطقهای برگزار شده و همچنین دورههای تربیت مربی قالیبافی در سطح ملی اجرا شده است که در مجموع منجر به صدور ۹۷ گواهینامه پایان دوره برای شرکتکنندگان شده است.
این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع معرفی ظرفیتهای استان در سطح ملی و بینالمللی اشاره کرد و گفت: در راستای توسعه بازار و معرفی توانمندیهای تولیدکنندگان، پنج کارگاه قالیبافی استان برای حضور در نمایشگاههای داخلی و بینالمللی معرفی شدهاند.
عسگری همچنین به دستاوردهای آموزشی استان در سطح دانشآموزی اشاره کرد و افزود: در شانزدهمین المپیاد دانشآموزی فرش دستباف که در سال ۱۴۰۴ در استان اصفهان برگزار شد، ۱۰ نفر از دانشآموختگان این رشته از البرز حضور داشتند که پنج نفر از آنان موفق به کسب رتبههای برتر کشوری شدند.
او این موفقیت را نشانهای از ظرفیت نسل جدید در حفظ و توسعه هنر صنعت فرش دانست و تأکید کرد: توجه به آموزشهای پایهای و هدایت استعدادهای جوان میتواند آینده این صنعت اصیل را تضمین کند.
رئیس اداره فرش و مشاغل خانگی صمت البرز با اشاره به برنامههای سال جاری گفت: در حال حاضر ۵۸ قالیباف واجد شرایط برای بهرهمندی از بیمه تأمین اجتماعی معرفی شدهاند و این روند حمایتی با جدیت ادامه خواهد داشت.
عسگری خاطرنشان کرد: سیاست کلان این اداره حرکت به سمت تثبیت اشتغال، توسعه زنجیره ارزش، ارتقای کیفیت تولید و گسترش پوشش بیمهای قالیبافان است؛ مسیری که میتواند ضمن حفظ هویت فرهنگی فرش دستباف ایران، به بهبود معیشت هزاران خانواده در استان البرز منجر شود.
انتهای پیام/
نظر شما