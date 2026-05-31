مریم انصاری‌یکتا در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا از برگزاری نمایشگاه تخصصی صنایع‌دستی با عنوان «میراث ماندگار، نگاه معاصر» خبر داد و گفت: این رویداد تخصصی با حضور هنرمندان صنایع‌دستی در ۱۲ رشته مختلف برگزار می‌شود و تلاش شده است تا مجموعه‌ای از آثار شاخص، اصیل و در عین حال قابل عرضه در بازارهای امروز در معرض دید مخاطبان قرار گیرد.

مدیر و مؤسس خانه صنایع‌دستی استان البرز افزود: در این نمایشگاه رشته‌های متنوعی از جمله سفال و سرامیک، چوب و خراطی، معرق، گلیم، فیروزه‌کوبی، پته‌دوزی و هنر شیشه حضور دارند و هر یک از هنرمندان با ارائه آثار منتخب خود، بخشی از توانمندی‌های فنی، ذوق هنری و هویت فرهنگی مناطق مختلف را به نمایش گذاشته‌اند.

انصاری‌یکتا تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی در برگزاری این نمایشگاه، فاصله گرفتن از نگاه نمایشی و حرکت به سمت ارائه آثار استاندارد و درجه‌یک است؛ به‌گونه‌ای که مخاطب بتواند با سطح واقعی صنایع‌دستی استان و کشور آشنا شود و ارزش هنری آثار را در قالبی تخصصی‌تر درک کند.

این مسئول توضیح داد: در این دوره تلاش شده است تا گزینش آثار با دقت بیشتری انجام شود و همین موضوع باعث شده بخش قابل توجهی از آثار ارائه‌شده در زمره تولیدات باکیفیت و ممتاز صنایع‌دستی قرار گیرد؛ آثاری که علاوه بر ارزش هنری، قابلیت عرضه و ورود به بازارهای حرفه‌ای را نیز دارند.

مدیر و مؤسس خانه صنایع‌دستی استان البرز با بیان اینکه صنایع‌دستی بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی جامعه است، گفت: صنایع دستی میراثی زنده و پویاست که در هر اثر آن، نشانه‌هایی از تاریخ، فرهنگ و سبک زندگی مناطق مختلف کشور دیده می‌شود.

او افزود: ما در خانه صنایع‌دستی استان البرز تلاش کرده‌ایم این نمایشگاه را به یک بستر تعامل، گفت‌وگو و حتی بازاریابی برای هنرمندان تبدیل کنیم؛ به این معنا که هنرمند تنها آثار خود را عرضه نکند، بلکه امکان ارتباط مستقیم با مخاطب، خریدار و نهادهای حمایتی نیز برای او فراهم شود.

انصاری‌یکتا اظهار کرد: این نمایشگاه در محل صندوق پژوهش و فناوری استان البرز برگزار می‌شود که این انتخاب کاملاً هدفمند بوده است؛ چرا که قرار گرفتن صنایع‌دستی در کنار یک مجموعه فناورانه می‌تواند زمینه هم‌افزایی میان هنر سنتی و نگاه‌های نوآورانه را فراهم کند.

این مسئول ادامه داد: امروز صنایع‌دستی نیازمند ورود به عرصه‌های جدیدی از جمله طراحی مدرن، بسته‌بندی حرفه‌ای، بازاریابی دیجیتال و اتصال به بازارهای داخلی و خارجی است و برگزاری نمایشگاه در چنین فضایی می‌تواند به شکل‌گیری این نگاه کمک کند.

مدیر خانه صنایع‌دستی استان البرز ابراز کرد: این رویداد از ۱۶ تا ۲۰ خردادماه برگزار می‌شود و اختتامیه آن همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی در ۲۰ خرداد خواهد بود؛ انتخاب این زمان به‌طور مشخص با هدف هم‌افزایی با رویدادهای جهانی و جلب توجه بیشتر به ظرفیت‌های این حوزه صورت گرفته است.

او در پایان با بیان اینکه بازدید از این نمایشگاه همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ امکان‌پذیر است، گفت: برگزاری نمایشگاه میراث ماندگار، نگاه معاصر تلاشی است برای نشان دادن این واقعیت که صنایع‌دستی بخشی زنده از اقتصاد و فرهنگ امروز ماست که می‌تواند با نگاه علمی، فناورانه و بازارمحور، آینده‌ای روشن‌تر برای هنرمندان این حوزه رقم بزند.

