۱۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۲

نمایشگاه تخصصی صنایع‌دستی «میراث ماندگار، نگاه معاصر» در البرز برگزار می‌شود

نمایشگاه تخصصی صنایع‌دستی میراث ماندگار، نگاه معاصر از ۱۶ تا ۲۰ خردادماه با حضور هنرمندان رشته‌های مختلف صنایع‌دستی در استان البرز برگزار می‌شود.

مریم انصاری‌یکتا در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا از برگزاری نمایشگاه تخصصی صنایع‌دستی با عنوان «میراث ماندگار، نگاه معاصر» خبر داد و گفت: این رویداد تخصصی با حضور هنرمندان صنایع‌دستی در ۱۲ رشته مختلف برگزار می‌شود و تلاش شده است تا مجموعه‌ای از آثار شاخص، اصیل و در عین حال قابل عرضه در بازارهای امروز در معرض دید مخاطبان قرار گیرد.

مدیر و مؤسس خانه صنایع‌دستی استان البرز افزود: در این نمایشگاه رشته‌های متنوعی از جمله سفال و سرامیک، چوب و خراطی، معرق، گلیم، فیروزه‌کوبی، پته‌دوزی و هنر شیشه حضور دارند و هر یک از هنرمندان با ارائه آثار منتخب خود، بخشی از توانمندی‌های فنی، ذوق هنری و هویت فرهنگی مناطق مختلف را به نمایش گذاشته‌اند.

انصاری‌یکتا تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی در برگزاری این نمایشگاه، فاصله گرفتن از نگاه نمایشی و حرکت به سمت ارائه آثار استاندارد و درجه‌یک است؛ به‌گونه‌ای که مخاطب بتواند با سطح واقعی صنایع‌دستی استان و کشور آشنا شود و ارزش هنری آثار را در قالبی تخصصی‌تر درک کند.

این مسئول توضیح داد: در این دوره تلاش شده است تا گزینش آثار با دقت بیشتری انجام شود و همین موضوع باعث شده بخش قابل توجهی از آثار ارائه‌شده در زمره تولیدات باکیفیت و ممتاز صنایع‌دستی قرار گیرد؛ آثاری که علاوه بر ارزش هنری، قابلیت عرضه و ورود به بازارهای حرفه‌ای را نیز دارند.

مدیر و مؤسس خانه صنایع‌دستی استان البرز با بیان اینکه صنایع‌دستی بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی جامعه است، گفت: صنایع دستی میراثی زنده و پویاست که در هر اثر آن، نشانه‌هایی از تاریخ، فرهنگ و سبک زندگی مناطق مختلف کشور دیده می‌شود.

او افزود: ما در خانه صنایع‌دستی استان البرز تلاش کرده‌ایم این نمایشگاه را به یک بستر تعامل، گفت‌وگو و حتی بازاریابی برای هنرمندان تبدیل کنیم؛ به این معنا که هنرمند تنها آثار خود را عرضه نکند، بلکه امکان ارتباط مستقیم با مخاطب، خریدار و نهادهای حمایتی نیز برای او فراهم شود.

انصاری‌یکتا اظهار کرد: این نمایشگاه در محل صندوق پژوهش و فناوری استان البرز برگزار می‌شود که این انتخاب کاملاً هدفمند بوده است؛ چرا که قرار گرفتن صنایع‌دستی در کنار یک مجموعه فناورانه می‌تواند زمینه هم‌افزایی میان هنر سنتی و نگاه‌های نوآورانه را فراهم کند.

این مسئول ادامه داد: امروز صنایع‌دستی نیازمند ورود به عرصه‌های جدیدی از جمله طراحی مدرن، بسته‌بندی حرفه‌ای، بازاریابی دیجیتال و اتصال به بازارهای داخلی و خارجی است و برگزاری نمایشگاه در چنین فضایی می‌تواند به شکل‌گیری این نگاه کمک کند.

مدیر خانه صنایع‌دستی استان البرز ابراز کرد: این رویداد از ۱۶ تا ۲۰ خردادماه برگزار می‌شود و اختتامیه آن همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی در ۲۰ خرداد خواهد بود؛ انتخاب این زمان به‌طور مشخص با هدف هم‌افزایی با رویدادهای جهانی و جلب توجه بیشتر به ظرفیت‌های این حوزه صورت گرفته است.

او در پایان با بیان اینکه بازدید از این نمایشگاه همه‌روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ امکان‌پذیر است، گفت: برگزاری نمایشگاه میراث ماندگار، نگاه معاصر تلاشی است برای نشان دادن این واقعیت که صنایع‌دستی بخشی زنده از اقتصاد و فرهنگ امروز ماست که می‌تواند با نگاه علمی، فناورانه و بازارمحور، آینده‌ای روشن‌تر برای هنرمندان این حوزه رقم بزند.

کد خبر 1405031000772
امیر مورثیان
دبیر محمد آوخ

