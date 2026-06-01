تلفیق اقتصاد و میراث تاریخی در نظرآباد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، احسان بلالی از اجرای یک طرح فرهنگی-اقتصادی در شهرستان نظرآباد با محوریت معرفی میراث تاریخی محوطه باستانی تپه ازبکی خبر داد و گفت: این طرح در قالب افتتاح یک فروشگاه پوشاک در شهرستان نظرآباد اجرایی شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگی و صنایع دستی نظرآباد توضیح داد: در این طرح هدف فقط عرضه محصولات پوشاک نیست و تلاش شده است تا در قالب یک رویکرد نوین در کسب‌وکار، ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و هویتی منطقه نیز در کنار فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

بلالی افزود: در شرایطی که بسیاری از کسب‌وکارها تنها بر جنبه‌های اقتصادی متمرکز هستند، این طرح تلاش دارد الگویی متفاوت ارائه دهد؛ الگویی که در آن تجارت و فرهنگ در کنار یکدیگر تعریف شوند و فعالیت اقتصادی به بستری برای معرفی هویت تاریخی منطقه تبدیل شود.

او توضیح داد: در همین راستا و برای نخستین‌بار در سطح استان البرز، نماد تاریخی محوطه باستانی تپه ازبکی با قدمتی در حدود ۹ هزار سال به عنوان یک نشان هویتی بر روی پاکت‌های مرسولات پستی این مجموعه طراحی و چاپ شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگی و صنایع دستی نظرآباد با بیان اینکه تپه ازبکی یکی از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی شمال‌غرب استان البرز و از جمله آثار شاخص تمدنی کشور است، گفت: این محوطه تاریخی بیانگر لایه‌هایی از تمدن کهن در فلات مرکزی ایران است و معرفی آن می‌تواند نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی نسبت به پیشینه تاریخی منطقه ایفا کند.

بلالی افزود: استفاده از این نماد تاریخی در قالب یک ابزار روزمره مانند پاکت‌های پستی، اقدامی نمادین اما هدفمند است که می‌تواند در مقیاسی گسترده پیام فرهنگی را از یک نقطه محلی به سراسر کشور منتقل کند. هر مرسوله‌ای که از این مجموعه ارسال می‌شود در واقع حامل بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان نظرآباد خواهد بود.

او با اشاره به اهمیت برندینگ فرهنگی در دنیای امروز گفت: در فضای رقابتی کسب‌وکارهای معاصر، برندها نقش مهمی در انتقال پیام‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی تاریخی دارند. بر همین اساس، تلاش شده است تا این مجموعه نیز در مسیر ایجاد یک برند هویت‌محور حرکت کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگی و صنایع دستی نظرآباد تصریح کرد: شهرستان نظرآباد با وجود برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، به ویژه محوطه باستانی تپه ازبکی، همچنان نیازمند معرفی گسترده‌تر در سطح ملی و حتی بین‌المللی است. بسیاری از مردم در خارج از منطقه آشنایی دقیقی با پیشینه تمدنی این محوطه ندارند و چنین طرح‌هایی می‌تواند به تدریج این خلأ اطلاع‌رسانی را جبران کند.

این مسئول با تاکید براینکه یکی از اهداف مهم اجرای این طرح، ایجاد پیوند میان نسل امروز و میراث تاریخی گذشتگان است، افزود: طرح استفاده از نماد تپه ازبکی بر روی اقلام پستی، در واقع تلاشی برای تبدیل یک فعالیت روزمره به یک ابزار فرهنگی است؛ ابزاری که می‌تواند بدون نیاز به سازوکارهای پیچیده تبلیغاتی، پیام تاریخی منطقه را به مخاطبان مختلف در سراسر کشور منتقل کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و میراث فرهنگی نظرآباد در پایان با اشاره به نقش بخش خصوصی در معرفی میراث فرهنگی کشور گفت: حفاظت و معرفی آثار تاریخی تنها وظیفه نهادهای دولتی نیست، بلکه فعالان اقتصادی نیز می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های خود در این مسیر نقش‌آفرینی کنند. مشارکت بخش خصوصی در این حوزه می‌تواند به گسترش دامنه معرفی آثار تاریخی و افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفظ آن‌ها کمک کند.

