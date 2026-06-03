رویداد «خوان کهن» با حضور معاون گردشگری یزد برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رویداد فرهنگی خوان کهن با گردهم‌آوردن فعالان حوزه خوراک و صنایع‌دستی، جلوه‌ای از میراث ناملموس و سبک زندگی بومی مردم یزد را به نمایش گذاشت.

در این رویداد که ۱۲ خرداد ماه آغاز شد، انواع غذاها و خوراجک‌های سنتی استان در کنار آثار هنرمندان صنایع‌دستی عرضه و معرفی شد.

برگزاری «خوان کهن» فرصتی برای آشنایی بیشتر شهروندان و گردشگران با داشته‌های فرهنگی و هنری یزد فراهم کرد و نقش خوراک سنتی را به‌عنوان بخشی از هویت و جاذبه‌های گردشگری استان مورد توجه قرار داد.

سید علیرضا سالار حسینی، معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، از این رویداد بازدید کرد و ضمن حضور در بخش‌های مختلف، از نزدیک در جریان فعالیت غرفه‌ها و نحوه معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان قرار گرفت.

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