میز ارتباطات مردمی در دلیجان برپا شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حسین خاکباز امروز چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم و مستمر میان مسئولان و مردم اظهار کرد: همزمان با حضور گسترده شهروندان در میدان بسیج دلیجان، میز ارتباطات مردمی اداره میراثفرهنگی بهصورت منظم و برنامهریزیشده برگزار میشود تا فضایی مناسب برای تعامل سازنده میان مردم و مدیران فراهم شود.
رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایعدستی شهرستان دلیحان افزود: میز ارتباطات مردمی یکی از مهمترین رویکردهای دولت در راستای تکریم ارباب رجوع، افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای سطح خدماترسانی به شهروندان است و این امکان را فراهم میکند تا مردم بدون واسطه مسائل، درخواستها، مشکلات و پیشنهادهای خود را با مسئولان دستگاههای اجرایی در میان بگذارند.
او در پایان تصریح کرد: در این برنامه که هر شب از ساعت ۲۱ با حضور مسئولان ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان برگزار میشود، شهروندان میتوانند ضمن طرح موضوعات مورد نظر خود، پاسخهای لازم را دریافت کرده و روند پیگیری درخواستهای خود را از نزدیک دنبال کنند.
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