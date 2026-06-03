۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۳

میز ارتباطات مردمی در دلیجان برپا شد

میز ارتباطات مردمی در دلیجان برپا شد

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دلیجان از برگزاری میز ارتباطات مردمی همزمان با تجمع شبانه شهروندان در میدان بسیج این شهرستان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین خاکباز امروز چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم و مستمر میان مسئولان و مردم اظهار کرد: همزمان با حضور گسترده شهروندان در میدان بسیج دلیجان، میز ارتباطات مردمی اداره میراث‌فرهنگی به‌صورت منظم و برنامه‌ریزی‌شده برگزار می‌شود تا فضایی مناسب برای تعامل سازنده میان مردم و مدیران فراهم شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دلیحان افزود: میز ارتباطات مردمی یکی از مهم‌ترین رویکردهای دولت در راستای تکریم ارباب رجوع، افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان است و این امکان را فراهم می‌کند تا مردم بدون واسطه مسائل، درخواست‌ها، مشکلات و پیشنهادهای خود را با مسئولان دستگاه‌های اجرایی در میان بگذارند.

او در پایان تصریح کرد: در این برنامه که هر شب از ساعت ۲۱ با حضور مسئولان ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان برگزار می‌شود، شهروندان می‌توانند ضمن طرح موضوعات مورد نظر خود، پاسخ‌های لازم را دریافت کرده و روند پیگیری درخواست‌های خود را از نزدیک دنبال کنند.
 

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کد خبر 1405031301019
رضا تربتی
دبیر مهدی ارجمند

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