به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی مشهدی امروز چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: در راستای سیاستهای حمایتی ادارهکل میراثفرهنگی استان مرکزی از سرمایهگذاران بخش گردشگری و به منظور بررسی میدانی روند اجرای طرحهای در دست احداث، معاونین گردشگری و سرمایهگذاری این ادارهکل از تعدادی از پروژههای سرمایهگذاری شهرستان خمین بازدید کردند.
رئیس اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان خمین افزود: در این بازدید، آخرین وضعیت اجرایی پروژهها، میزان پیشرفت فیزیکی طرحها، چالشهای موجود، نیازهای زیرساختی و همچنین ظرفیتهای توسعهای هر یک از پروژهها مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای تسریع در روند تکمیل و بهرهبرداری از آنها ارائه شد.
او با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان خمین در حوزه گردشگری تاریخی، فرهنگی و مذهبی تصریح کرد: خمین به عنوان زادگاه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و برخوردار از ظرفیتهای ارزشمند تاریخی، طبیعی و فرهنگی، یکی از مقاصد مهم گردشگری استان مرکزی محسوب میشود و توسعه پروژههای سرمایهگذاری گردشگری میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش ماندگاری گردشگران در این شهرستان ایفا کند.
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