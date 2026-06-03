به گزارش خبرنگار میراثآریا، فریبا کاهنی، ضمن اشاره به غنای فرهنگی و اعتقادات عمیق مردم خراسان جنوبی اظهار کرد: آیین «غدیر آب» یکی از زیباترین جلوههای ارادت مردم شهرستان سرایان به ساحت امیرالمؤمنین (ع) است که در ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ به شماره ۳۲۰۹ در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسیده است.
مسئول ثبت میراث معنوی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با تشریح جزئیات این مراسم گفت: طبق باوری دیرینه و اعتقادی راسخ در میان مردم سرایان، در شب عید غدیر، نهری از آب بهشت وارد قناتهای شهر میشود. بر همین اساس، مردم این دیار در سحرگاه روز عید غدیر، پیش از طلوع آفتاب و در هوای گرگومیش، همراه با خانوادههایشان به کنار دو قنات اصلی شهر که به استخرها منتهی میشوند، میروند تا از این آب متبرک بهرهمند شوند.
او افزود: زائران این آب معنوی، پس از برداشت آن، ابتدا راهی آرامستانها شده و با شستوشوی مزار درگذشتگان خود با این آب، یاد عزیزانشان را در روز عید تبرک میبخشند. سپس باقیمانده آب را به منازل خود میبرند تا با تهیه چای از آن، در طول روز عید از مهمانانشان پذیرایی کنند.
کاهنی این آیین را نشاندهنده پیوند عمیق میان «آب»، «اعتقادات مذهبی» و «احترام به اموات» در فرهنگ کویری دانست و تصریح کرد: ثبت ملی این رویداد معنوی گامی مهم در جهت حفظ، معرفی و ترویج این فرهنگ ارزشمند بومی است که نسلبهنسل توسط مردم سرایان پاسداری شده است.
مسئول ثبت میراث معنوی خراسان جنوبی در پایان خاطرنشان کرد: آیین «غدیر آب» تنها یک رسم سنتی نیست، بلکه نمادی از پویایی فرهنگ دینی در میان مردمانی است که با ظرافت، تقدس عید غدیر را با حیاتبخشترین عنصر طبیعت یعنی آب، درآمیختهاند.
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