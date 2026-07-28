به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی روز دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵ با بیان اینکه خاوران‌نامه در میان منظومه‌های حماسی- مذهبی زبان فارسی، جایگاهی منحصربه‌فرد دارد، اظهار کرد: اهمیت و اعتبار ابن‌حسام در این است که اثر او در همان دوران حیات و مدت کوتاهی پس از سرایش، مورد توجه هنرمندان قرار گرفت؛ به‌طوری‌که فرهاد نقاش شیرازی با صرف زمان و دقت فراوان، اقدام به تصویرگری و تذهیب این اثر ارزشمند کرد که این موضوع نشان از اقبال زودهنگام به این شاعر دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی در ادامه به اقدامات انجام‌ شده برای معرفی این میراث مکتوب اشاره کرد و گفت: انتقال تعدادی از اوراق خاوران‌نامه از مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان به بیرجند و نمایش آن در موزه باستان‌شناسی باغ و عمارت جهانی اکبریه، گامی در راستای آشنایی بیشتر جامعه با این گنجینه است. این اقدام با رعایت دقیق استانداردهای حفاظتی، امنیتی و فنی و پس از بررسی‌های کارشناسانه تیم تخصصی مجموعه کاخ گلستان محقق شد.

او با تصریح بر اینکه گردشگری ادبی و فرهنگی مبتنی بر شخصیت ابن‌حسام و خاوران‌نامه، یکی از محورهای کلیدی توسعه در شهرستان خوسف است، افزود: ایجاد زیرساخت‌های گردشگری و تعریف رویدادهای فرهنگی مستمر، از ملزومات تبدیل‌شدن این منطقه به مقصد گردشگران ادبی در سطح ملی و بین‌المللی است.

برآبادی با تأکید بر ضرورت سامان‌دهی محوطه آرامگاه ابن‌حسام، خاطرنشان کرد: هرگونه اقدام عمرانی و بهسازی در این مجموعه باید با نظارت مشاوران متخصص و بر پایه معماری اصیل ایرانی و هویت تاریخی بنا باشد تا اصالت این مکان ارزشمند و سنگ‌قبر منحصربه‌فرد آن حفظ شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به الگوهای موفق ملی همچون آرامگاه‌های حافظ، سعدی و خیام، افزود: برای رسیدن به آن جایگاه، نیازمند باور استانی به این ظرفیت و سپس برنامه‌ریزی برای معرفی ملی و جهانی هستیم.

برآبادی در پایان، بر اهمیت بازآفرینی هنری خاوران‌نامه تأکید کرد و یادآور شد: تولید آثار هنری مبتنی بر این منظومه، حمایت از هنرمندان نگارگر، تربیت نقالان و شاهنامه‌خوانان مسلط به این اثر، و همچنین برگزاری سالانه ۴ تا ۶ رویداد ملی، می‌تواند زمینه معرفی بیش از پیش ابن‌حسام خوسفی و خاوران‌نامه را در جهان فراهم کند تا این میراث مکتوب حماسی- مذهبی که در وزن شاهنامه فردوسی سروده شده، به جایگاه واقعی خود در فهرست میراث جهانی دست یابد.

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