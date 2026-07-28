به گزارش خبرنگار میراثآریا، سید احمد برآبادی درنشست شورای اداری روز سه شنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به محدودیت زمانی برای جذب اعتبارات عمرانی، به تمامی مدیران شهرستانی ضربالاجل داد تا در اسرع وقت نسبت به نهاییسازی اسناد مالی و تکمیل پروژههای نیمهتمام اقدام کنند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت دقت در هزینهکرد بودجهها، تصریح کرد: تسریع در روند تکمیل پروژههای عمرانی نباید به بهای کاهش کیفیت تمام شود. ناظران و کارشناسان فنی موظفند با بازدیدهای میدانی مستمر، بر حسن اجرای دقیق دستورکارهای ابلاغی نظارت داشته باشند تا پروژهها با بالاترین استاندارد ممکن به بهرهبرداری برسند.
تعامل با فرمانداران؛ کلید تحول در اعتبارات ۱۴۰۵
او در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای دیدارهای اخیر با فرمانداران شهرستانهای استان اشاره کرد و گفت: در جلسات مشترک هفته گذشته، عملکرد حوزههای سهگانه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سال ۱۴۰۴ تشریح شد که با استقبال و نگاه مثبت فرمانداران همراه بود.
برآبادی افزود: با توجه به گزارشهای ارائهشده از میزان رشد فعالیتها، فرمانداران شهرستانها قول مساعد برای افزایش چشمگیر اعتبارات مصوب در سال ۱۴۰۵ را دادهاند که این همکاری بینبخشی میتواند نویدبخش تحولی شگرف در زیرساختها و اجراییات استان باشد.
این نشست که با هدف همافزایی برای عبور از موانع اجرایی برگزار شد، بر عزم جدی اداره کل میراثفرهنگی خراسان جنوبی برای بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای مالی سال جاری و ریلگذاری موفق برای توسعه گردشگری و صنایعدستی در سال پیشرو تأکید داشت.
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