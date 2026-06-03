به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: این موزه با تجهیز و سامان‌دهی ویترین‌های تخصصی در حوزه مشاغل سنتی، پوشاک، زیورآلات و سبک زندگی بومی منطقه، مطابق با استانداردهای موزه‌ای بازآرایی خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: همچنین برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین‌های محلی، بازی‌های سنتی و رویدادهای فرهنگی مرتبط با روستای شانه‌تراش و مناطق پیرامونی در دستور کار قرار دارد تا بازدیدکنندگان با ابعاد مختلف فرهنگ و آداب و رسوم این منطقه آشنا شوند.

او با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد فرهنگی و تاریخی روستای شانه‌تراش تصریح کرد: استانداردسازی موزه مردم‌شناسی این روستا، بخشی از اقدامات زیرساختی برای معرفی هرچه بهتر ارزش‌های فرهنگی و میراث ناملموس منطقه و تقویت جایگاه آن در فرآیند ثبت جهانی است.

ایزدی خاطرنشان کرد: روستای شانه‌تراش به‌واسطه پیشینه تاریخی، هنرهای سنتی، آیین‌های بومی و حفظ هویت فرهنگی خود، از ظرفیت‌های ویژه‌ای برای حضور در عرصه‌های ملی و بین‌المللی برخوردار است و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و موزه‌ای می‌تواند نقش مؤثری در تکمیل مستندات و معرفی این ظرفیت‌ها در مسیر ثبت جهانی ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران تأکید کرد: حفاظت از میراث‌فرهنگی، مشارکت جامعه محلی، احیای آیین‌های سنتی و معرفی سبک زندگی بومی، از مهم‌ترین شاخص‌های مورد توجه در پرونده‌های ثبت جهانی است که در روستای شانه‌تراش با جدیت دنبال می‌شود.

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