بررسی راهکارهای توسعه پروازهای چارتری باهدف رونق گردشگری خراسان شمالی

احمد دیناری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی در نشست تخصصی بررسی راهکارهای توسعه پروازهای چارتری با هدف رونق کسب‌وکارهای حوزه گردشگری که روز سه‌شنبه ۱۲ خردادماه جاری با تأکید بر نقش حمل‌ونقل هوایی در رونق گردشگری استان برگزار شد، گفت: افزایش پروازها و تقویت زیرساخت‌های فرودگاهی، از مهم‌ترین عوامل توسعه گردشگری خراسان شمالی و جذب گردشگران داخلی و خارجی است.

او با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری خراسان شمالی افزود: توسعه مسیرهای پروازی و بهره‌گیری از پروازهای چارتری می‌تواند زمینه‌ساز افزایش ورود گردشگران، تقویت اقتصاد محلی و رونق کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری در استان شود.

در ادامه، علی کاملی مدیرکل فرودگاه بین‌المللی شهدای بجنورد، با اشاره به اهمیت دفاتر خدمات مسافرتی در افزایش ضریب اشغال پروازها، این دفاتر را بازوان اجرایی صنعت گردشگری دانست و بر نقش آن‌ها در افزایش توجیه اقتصادی پروازهای جدید برای ایرلاین‌ها تأکید کرد.

در پایان مدیران دفاتر خدمات مسافرتی استان با طرح مطالبات و دیدگاه‌های خود، خواستار حمایت و تسهیل‌گری بیشتر فرودگاه‌ برای توسعه همکاری با بخش خصوصی شدند.

افزایش و تنوع مسیرهای پروازی، بهبود زمان‌بندی پروازها، ارتقای خدمات مسافران و تسریع در هماهنگی‌های اجرایی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌ شده در این نشست بود.

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