به گزارش خبرنگار میراثآریا، احمد دیناری اظهار کرد: این تعداد موافقت اصولی با حجم سرمایهگذاری بالغ بر ۴۲۶۰ میلیارد ریال صادر شده است که پیشبینی میشود با بهرهبرداری از آنها، زمینه اشتغال مستقیم برای ۴۵۱ نفر در استان فراهم شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی افزود: این پروژهها شامل ۲ واحد بومگردی، هفت اردوگاه گردشگری، سه مجتمع گردشگری و یک مرکز تفریحی، سرگرمی و گردشگری است که در شهرستانهای بجنورد، شیروان و گرمه اجرایی خواهند شد.
او تصریح کرد: صدور این موافقتهای اصولی گام مهمی در مسیر توسعه زیرساختهای گردشگری استان است و ادارهکل میراثفرهنگی با تمام توان از سرمایهگذاران این حوزه برای تسریع در روند اجرا حمایت میکند.
دیناری در پایان تأکید کرد: اولویت ما در جذب سرمایهگذاری، هدایت منابع به سمت طرحهای اولویتدار و بهرهگیری از ظرفیتهای بکر مناطق مختلف استان است تا با ایجاد فضای رقابتی و جذاب برای گردشگران، شاهد رونق اقتصادی و توسعه پایدار صنعت گردشگری در خراسان شمالی باشیم.
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