صدور ۲ مجوز ایجاد تأسیسات گردشگری در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عبدالله سهرابی اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲ مجوز ایجاد با حجم سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد ریال و پیش‌بینی اشتغال مستقیم ۱۵ نفر در خراسان شمالی صادر شده است.

رئیس اداره سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی افزود: این مجوزها شامل مجوز ایجاد یک اقامتگاه بوم‌گردی در شهرستان بام و صفی‌آباد و مجوز ایجاد یک سفره‌خانه سنتی در شهرستان مانه است.

سهرابی تصریح کرد: در فرآیند ساخت تأسیسات گردشگری، پس از صدور موافقت اصولی، اخذ پاسخ مثبت استعلامات مرتبط و دریافت پروانه ساخت، مجوز ایجاد صادر می‌شود.

او خاطرنشان کرد: صدور مجوز ایجاد در واقع آغاز عملیات اجرایی پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری محسوب می‌شود و نقش مهمی در تسهیل روند احداث و بهره‌برداری طرح‌های گردشگری دارد.

رئیس اداره سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری خراسان شمالی تأکید کرد: توسعه تأسیسات گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه، از برنامه‌های محوری اداره‌کل برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در استان است.

