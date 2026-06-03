رفع مشکلات ساکنان روستای سرآقاسید چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گرفت

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز سه‌شنبه ۱۲ خردادماه جاری در نشست تخصصی ویژه بافت تاریخی روستای پلکانی سرآقاسید شهرستان کوهرنگ گفت: در این نشست قرار شد مطالعات با شرح خدمات کافی در راستای رفع کلی مشکلات این روستا در قالب بازنگری طرح هادی با رویکرد حفظ بافت با ارزش و اختصاص اعتبار از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان انجام شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: همچنین قرار شد درخواست صدور پروانه ۳۰ پلاک تخریب شده با اولویت پلاک‌های متعلق به ساکنان دائم از سوی بخشدار به‌مدت یک‌هفته در سامانه مربوطه ثبت شود و پس از آن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در یک‌هفته پس از دریافت درخواست، عرصه مورد نظر را بررسی و تأیید کند و سپس نقشه‌های اجرایی مرمت یا بازسازی از سوی مشاور اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهیه و برای اجرا، ابلاغ شود.

صادقی تصریح کرد: در این نشست قرار شد عملیات اجرایی حفاظت و بهسازی بافت با اختصاص اعتباراتی مشترک از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان پس از تهیه طرح مطالعات یادشده انجام شود.

او یادآور شد: برای هم‌افزایی بین هر دو دستگاه اجرایی، جلسه‌ای به‌منظور جمع‌بندی مطالعات ایمن‌سازی بافت تاریخی روستای تاریخی پلکانی سرآقاسید از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری و مطالعات و ضوابط تعیین شده از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برگزار شود.

صادقی اضافه کرد: انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان برای اختصاص یک میلیارد ریال در حساب ۱۰۰ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌منظور ارائه تسهیلاتی مشتمل بر دو میلیارد ریال به‌صورت بلاعوض برای بازسازی بافت تاریخی روستا در چارچوب حفظ بافت با ارزش به ساکنان بافت این روستا در دستور کار قرار گرفت.

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