دفتر شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری در چهارمحال و بختیاری جریمه شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه جاری در کمیته فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: این نشست در راستای رسیدگی به امور و تکریم اربابرجوع با دستور کار رسیدگی به شکایتهای متقاضیان خدمات گردشگری از شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری استان تشکیل شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: در این نشست براساس اعلام نظر اعضای کمیته فنی در دو مورد شکایت شرکت خدمات مسافرتی و گردشگری ملزم به پرداخت تمامی هزینههای تور گردشگری به مقصد ترکیه شد.
صادقی تصریح کرد: برای این شرکت متخلف بهعلت نداشتن انعقاد قرارداد، اخطار کتبی با درج در پرونده صادر شد.
او یادآور شد: همچنین براساس هماهنگیهای انجام شده در جلسه میز مشاوره قضایی با حضور معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز چهارمحال و بختیاری قرار شد برخورد قاطع با فعالان غیرمجاز حوزه گردشگری در دستور کار قرار گیرد و فرایند کاری برای جلوگیری از اجرای تورهای ورودی و خروجی استان انجام شود.
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