محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، در جریان بازدید میدانی از موزه هنرهای معاصر اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با اشاره به جایگاه ممتاز این مجموعه در تاریخ فرهنگی استان، اظهار کرد: موزه هنرهای معاصر اهواز از جمله زیرساخت‌های ارزشمند فرهنگی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در این شهر شکل گرفت و طی سالیان متمادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کانون‌های برگزاری رویدادهای فرهنگی، هنری، مذهبی و آیینی نقش‌آفرینی کرد.

وی افزود: متأسفانه این مجموعه از سال ۱۳۹۵ به‌دلیل برخی اختلافات مدیریتی و مسائل مرتبط با بهره‌برداری، از چرخه فعالیت خارج شد و در نتیجه، جامعه هنری و فرهنگی استان برای نزدیک به یک دهه از ظرفیت‌های ارزشمند آن محروم ماندند.

استاندار خوزستان با تاکید بر اینکه فرآیند احیای این مجموعه نیازمند رویکردی کارشناسی، آینده‌نگر و مبتنی بر استانداردهای حرفه‌ای است، تصریح کرد: پیش از هرگونه اقدام اجرایی، باید ارزیابی جامعی از وضعیت موجود ساختمان و زیرساخت‌های آن انجام شود. بخش‌هایی همچون شبکه برق، تأسیسات فنی و سایر زیرساخت‌های اصلی به‌دلیل سال‌ها تعطیلی و فرسودگی، نیازمند بازسازی اساسی هستند.

موالی‌زاده ادامه داد: در کنار مرمت فیزیکی بنا، بازطراحی فضاهای داخلی نیز باید متناسب با نیازهای امروز جامعه هنری و بر پایه استانداردهای نوین موزه‌داری و مدیریت فضاهای فرهنگی انجام شود تا این مجموعه بتواند پاسخگوی کارکردهای متنوع فرهنگی و هنری در دهه‌های آینده باشد.

وی با ترسیم چشم‌انداز آینده موزه هنرهای معاصر اهواز گفت: تلاش داریم این مجموعه را به یک زیست‌بوم فرهنگی پویا، زنده و اثرگذار تبدیل کنیم؛ فضایی که هنرمندان، نویسندگان، پژوهشگران، فعالان فرهنگی و شهروندان بتوانند در آن به تولید، عرضه و تبادل اندیشه و هنر بپردازند.

استاندار خوزستان خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده بر این اساس است که موزه هنرهای معاصر اهواز علاوه بر میزبانی نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی، به مرکزی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی، برنامه‌های مذهبی، نمایش‌های آیینی، معرفی فرهنگ اقوام خوزستان و عرضه ظرفیت‌های بومی و تمدنی این استان تبدیل شود.

وی احیای موزه هنرهای معاصر را بخشی از یک برنامه گسترده‌تر در حوزه توسعه فرهنگی استان دانست و افزود: اهواز از ظرفیت‌های ارزشمند دیگری همچون خانه هنرمندان، تالار آفتاب و تالار آینه برخوردار است که طی سال‌های گذشته کمتر مورد بهره‌برداری مطلوب قرار گرفته‌اند. احیای موزه هنرهای معاصر می‌تواند نقطه آغاز یک حرکت تحول‌آفرین برای بازگرداندن این مراکز به مدار فعالیت و خدمت‌رسانی فرهنگی باشد.

موالی‌زاده تاکید کرد: خوزستان از سرمایه انسانی کم‌نظیری در عرصه فرهنگ و هنر برخوردار است و هنرمندان این استان شایسته بهره‌مندی از زیرساخت‌هایی در تراز جایگاه و توانمندی‌های خود هستند. از این رو توسعه، نوسازی و ارتقای فضاهای فرهنگی از اولویت‌های مهم برنامه توسعه استان به شمار می‌آید.

وی در پاسخ به پرسشی درباره زمان بهره‌برداری از این مجموعه نیز اظهار داشت: احیای موزه هنرهای معاصر یک پروژه تخصصی و چندمرحله‌ای است که از آسیب‌شناسی، نیازسنجی و طراحی آغاز می‌شود و پس از آن وارد مرحله مرمت و اجرای عملیات عمرانی خواهد شد. بر همین اساس، در شرایط فعلی نمی‌توان زمان دقیقی برای افتتاح اعلام کرد، اما اراده مدیریت استان بر آن است که این سرمایه ارزشمند فرهنگی با حداکثر سرعت، دقت و کیفیت به چرخه فعالیت بازگردد.

استاندار خوزستان در پایان با تاکید بر جایگاه فرهنگ در هویت تاریخی و اجتماعی این استان گفت: خوزستان سرزمینی است که فرهنگ، هنر و خلاقیت در تار و پود آن جریان دارد. بر همین مبنا، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده استان محسوب می‌شود و مدیریت خوزستان با جدیت این مسیر را دنبال خواهد کرد.

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