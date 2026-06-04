۱۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۲

هم‌افزایی «تفرشی‌دوزی» استان مرکزی و «خامه‌دوزی» سیستان و بلوچستان برای پاسداشت میراث ماندگار ایرانی

هم‌افزایی «تفرشی‌دوزی» استان مرکزی و «خامه‌دوزی» سیستان و بلوچستان برای پاسداشت میراث ماندگار ایرانی

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی، از تفاهم خواهر خواندگی هنرهای سنتی «تفرشی‌دوزی» و «خامه‌دوزی» سیستان و بلوچستان در روز یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵ در شهرستان تفرش خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، الهام سیمایی امروز پنجشنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت صیانت از هنرهای اصیل و هویت‌بخش ایرانی اظهار کرد: برنامه تخصصی معرفی و تبادل تجربیات میان هنرمندان و فعالان حوزه تفرشی‌دوزی استان مرکزی و خامه‌دوزی سیستان و بلوچستان روز یکشنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۵ در شهرستان تاریخی و فرهنگی تفرش برگزار می‌شود. 

معاون صنایع دستی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: این رویداد با هدف ایجاد تعامل و هم‌افزایی میان هنرمندان دو استان، معرفی ظرفیت‌های کم‌نظیر هنرهای سنتی، انتقال دانش و تجربیات نسل‌های مختلف هنرمندان و همچنین توسعه بازارهای صنایع‌دستی برگزار می‌شود و مورد استقبال هنرمندان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به هنرهای سنتی قرار خواهد گرفت. 

او با بیان اینکه تفرشی‌دوزی یکی از هنرهای اصیل و ریشه‌دار استان مرکزی به شمار می‌رود، تصریح کرد: این هنر که جلوه‌ای از ذوق، خلاقیت و هویت فرهنگی مردم تفرش است که از ظرفیت بالایی برای معرفی در سطح ملی و بین‌المللی برخوردار است و می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌ترین رشته‌های صنایع‌دستی منطقه نقش‌آفرینی کند.

سیمایی ادامه داد: خامه‌دوزی سیستان و بلوچستان در شهر ملی ادیمی نیز به عنوان یکی از هنرهای فاخر و شناخته‌شده کشور، دارای پیشینه‌ای ارزشمند است و ظرافت، زیبایی و تنوع نقش‌های آن، جایگاه ویژه‌ای در میان هنرهای سوزن‌دوزی ایران دارد آشنایی و تبادل تجربیات میان هنرمندان این دو رشته می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت تولیدات، نوآوری در طراحی و توسعه همکاری‌های مشترک باشد.

معاون صنایع‌دستی اداره کل‌ میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با تأکید بر نقش صنایع‌دستی در توسعه اقتصادی و فرهنگی جوامع محلی خاطرنشان کرد: صنایع‌دستی تنها یک محصول هنری نیست، بلکه نمادی از هویت، فرهنگ، آداب و رسوم و سبک زندگی مردمان هر منطقه محسوب می‌شود. از این رو حمایت از هنرمندان و فراهم‌سازی بسترهای معرفی و عرضه آثار آنان از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی است.
 

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کد خبر 1405031401107
رضا تربتی
دبیر مرضیه امیری

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