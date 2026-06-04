به گزارش خبرنگار میراثآریا، ادارهکل روابطعمومی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی همزمان با برگزاری راهپیمایی بزرگ «مهمانی کیلومتری غدیر» و در آستانه حضور گسترده مردم در این رویداد ملی و مذهبی، نمایشگاه «ایستاده در غبار» را در ورودی ساختمان مرکزی این وزارتخانه برپا کرده است.
این نمایشگاه با بهرهگیری از تصاویر، اسناد و روایتهای مستند، بخشی از خسارات واردشده به میراث تاریخی و فرهنگی کشور در جریان تجاوزات اخیر آمریکایی ـ صهیونیستی در جنگ رمضان را به نمایش گذاشته و تلاش دارد افکار عمومی را با ابعاد مختلف آسیبهای وارده به آثار ارزشمند تاریخی ایران آشنا کند.
بر اساس ارزیابیهای کارشناسی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در جریان این حملات، ۱۴۹ بنای تاریخی و فرهنگی در نقاط مختلف کشور دچار خسارت شدهاند؛ آثاری که هر یک بخشی از حافظه تاریخی، هویت تمدنی و سرمایه فرهنگی ملت ایران را نمایندگی میکنند.
نمایشگاه «ایستاده در غبار» با رویکردی فرهنگی و آگاهیبخش، ضمن بازنمایی آثار و پیامدهای این خسارات، بر ضرورت صیانت از میراث فرهنگی بهعنوان میراث مشترک بشریت و لزوم پایبندی جامعه جهانی به اصول و کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط با حفاظت از آثار تاریخی در شرایط منازعه و جنگ تاکید دارد.
این نمایشگاه همچنین تلاشی برای ثبت و روایت بخشی از واقعیتهای جنگ رمضان از منظر میراثفرهنگی است؛ واقعیتهایی که نشان میدهد تعرض به آثار تاریخی حمله به هویت، حافظه جمعی و ریشههای تمدنی یک ملت محسوب میشود.
نمایشگاه «ایستاده در غبار» امروز پنجشنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ و همزمان با برگزاری جشن بزرگ غدیر، میزبان شهروندان، خانوادهها، فعالان فرهنگی و شرکتکنندگان در راهپیمایی مهمانی کیلومتری غدیر در سراسر کشور خواهد بود تا روایت ایستادگی و پایداری میراث ایران در برابر تندباد حوادث را از نزدیک مشاهده کنند.
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