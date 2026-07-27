به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این نشست که امروز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ و در محل دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی برگزار شد، مصوبات سفر استانی سیدرضا صالحی امیری وزیر محترم وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست سید حمیدرضا کاظمی نماینده پل دختر و معمولان با اشاره به پتانسیل‌های بی‌نظیر و چشمگیر منطقه، بر ظرفیت‌های منحصربه‌فرد تاریخی، طبیعی و گردشگری پلدختر و معمولان تأکید کرد. او با بیان اینکه این منطقه می‌تواند به یکی از قطب‌های اصلی گردشگری کشور تبدیل شود، خواستار توجه ویژه وزارت میراث‌فرهنگی به پروژه‌های توسعه‌ای این دو شهر شد.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در این نشست، با تمجید از مدیریت فعلی وزارتخانه، از ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی آقای صالحی امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سخن گفت و او را فردی پاک‌دست و توانمند در مدیریت این حوزه نام برد.

بهروز ندایی، معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی نیز در این نشست و در پاسخ به مطالبات مطرح شده، گفت: سفر وزیر میراث‌فرهنگی به پلدختر و معمولان منجر به تصویب مصوبات بسیار ارزشمندی شده است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، تخصیص اعتبار برای این منطقه است.

او همچنین تأکید کرد که موضوع مرمت تالاب‌ها و نیز پل‌های تاریخی این دو شهر در اولویت‌های اجرایی قرار گرفته و با دقت پیگیری خواهد شد.

ندایی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع نمایندگی شهر معمولان، ابلاغ شده که گام مهمی برای بهبود خدمات‌رسانی و مدیریت امور میراث‌فرهنگی در این بخش محسوب می‌شود.

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