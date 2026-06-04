به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه، نشستی با حضور مدیرکل، معاونان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یزد و رئیس دبیرخانه رصد و پایش برنامه‌های یزد پایدار و جمعی از کارشناسان در محل سالن جلسات اداره کل درخصوص بررسی طرح‌ها و پروژه‌ها در برنامه هفتم توسعه و سند یزد پایدار برگزار شد.

در این نشست، ابتدا گزارشی از روند فعالیت‌ها و ضرورت هماهنگی و آگاهی بخش‌های مختلف اداره کل در پیشبرد برنامه‌ها ارائه شد و بر اساس کاربرگ های تعیین شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای سنجش عملکرد و پیشرفت طرح‌ها، موضوعات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

شاخصه‌ عملکردی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در برنامه هفتم توسعه و سند یزد پایدار با محوریت توسعه گردشگری تعیین شده و شامل ۲۰ مورد طرح و برنامه است.

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