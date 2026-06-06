به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان گفت: محور شاهرود- سبزوار به دلیل عبور از زیستگاههای حساس و کریدورهای مهم حیاتوحش، همواره بهعنوان یکی از نقاط اولویتدار در برنامههای حفاظتی کشور مطرح بوده است و از اینرو، با هدف تأمین امنیت همزمان رانندگان و گونههای ارزشمند جانوری، پروژه پیشگیرانه فنسکشی در محدوده میامی تا سبزوار با همت اداره کل حفاظت محیطزیست استان و همکاری فعالان زیستمحیطی به مرحله اجرا درآمد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود با اشاره به اینکه یوزپلنگ آسیایی بخشی از هویت و میراث طبیعی ملی ما است که باید در تعامل با حوزههای گردشگری حفاظت شود، افزود: این محور مواصلاتی به دلیل تداخل جاده با زیستگاههای طبیعی، همواره یکی از نقاط حادثهخیز محسوب میشد و اجرای عملیات فنسکشی در بخشهای پرخطر این مسیر، با رویکردی علمی و پیشگیرانه، سدی ایمن در برابر ورود ناگهانی حیوانات به جاده ایجاد کرده و ضمن حفاظت از جان یوزپلنگهای ارزشمند، امنیت جانی هموطنان و رانندگان را نیز به طور قابلتوجهی ارتقا میدهد.
او تصریح کرد: از منظر گردشگری، تنوع زیستی منطقه توران و گونههای شاخص آن، یکی از اصلیترین محورهای جذب گردشگر در شهرستان شاهرود است، بنابراین، هرگونه اقدام حفاظتی در این مسیر، علاوه بر پاسداشت سرمایههای زیستی، موجب ترویج فرهنگ همزیستی مسئولانه میان انسان و طبیعت شده و بستر را برای رونق گردشگری طبیعتمحورِ مبتنی بر حفظ گونهها فراهم میآورد.
رضویان در پایان با بیان اینکه پایش مستمر این محدوده و تکمیل زیرساختهای ایمنسازی از سوی دستگاههای متولی در دستور کار قرار دارد، خاطرنشان کرد: حفاظت از این کریدور زیستی، مصداق بارز گردشگری مسئولانه است که در آن توسعه زیرساختهای جادهای با رعایت الزامات زیستمحیطی همراه شده است و امیدواریم این اقدامات حفاظتی، ضمن کاهش تلفات جادهای، به حفظ میراث طبیعی بینظیر کشور برای نسلهای آینده کمک شایانی کند.
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