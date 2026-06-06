اجرای کارگاه هنری در بنای تاریخی گنبد شادمهرک نیشابور

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسن گیاهی امروز شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: باتوجه به این‌که بنای تاریخی گنبد شادمهرک به تازگی مرمت و احیا شده به‌منظور آشنایی هر چه بیشتر شهروندان و گردشگران و نیز ایجاد انگیزه در مدیریت روستای شادمهرک برای پیگیری احیای بیش از پیش بنای مذکور و...، در این بنای تاریخی منحصربه‌فرد که قبل از مرمت بر خلاف کارکرد و فضای تاریخی آن استفاده می شد، کارگاه هنری در سه موضوع نقاشی و طراحی، خوشنویسی و نیز موسیقی برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور ادامه داد: این اقدام فرهنگی که با مشارکت ادارات میراث فرهنگی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و دهیاری انجام سد، توسط فرماندار، بخشدار مرکزی و خبرنگاران مورد بازدید قرار گرفت.

همچنین مهدی دونده معاون استاندار و فرماندار شهرستان در حاشیه این بازدید اظهار کرد: ذات نیشابور را فرهنگی، ادبی و هنری است، نیشابور با پیشینه تاریخی کهن باید در تمامی حوزه های فرهنگی و گردشگری سرآمد استان باشد.

او همچنین بر توسعه و ترویج فرهنگ و هنر ایرانی، اسلامی تاکید کرد.

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