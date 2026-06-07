به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیدرضا حسینی یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ گفت: نمایشگاه صنایعدستی و سوغات به مناسبت هفته صنایعدستی در قالب ۱۰۰ غرفه با همکاری فرمانداری، شهرداری، شورای شهر و فرماندهی انتظامی شهرستان بهشهر، برپا شد
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان بهشهر افزود: در این نمایشگاه، محصولات و آثار هنرمندان در رشتههای گلیمبافی، حصیربافی، سفال، میناکاری، زیورآلات سنتی، چرم و سایر رشتههای صنایعدستی عرضه شد
او یادآور شد: همچنین غرفههای عرضه انواع شیرینیهای سنتی، ترشیجات، مرباجات و محصولات طب سنتی نیز برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.
حسینی تصریح کرد: این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندیهای هنرمندان صنایعدستی، حمایت از تولیدات بومی و ایجاد فرصت عرضه مستقیم محصولات به شهروندان و گردشگران برگزار شده است.
نمایشگاه صنایعدستی و سوغات از ۱۶ خردادماه جاری در پارک ۲۲ بهمن بهشهر آغاز به کار کرده است و تا ۲۲ میزبان علاقهمندان خواهد بود.
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