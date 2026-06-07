به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مراسم بزرگداشت روز جهانی کودکان قربانی جنگ با عنوان «یادمان شهدای میناب» با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، جمعی از سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی مقیم تهران و دیگر مسئولان ملی در سالن شهید مطهری سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

در این مراسم، پیام علی‌اکبر ولایتی رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی نیز قرائت شد و شرکت‌کنندگان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره دانش‌آموزان شهید میناب، بر ضرورت پاسداشت حقوق کودکان و مقابله با پیامدهای انسانی جنگ و خشونت تاکید کردند.

همزمان با این آیین، نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» به همت اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برپا شد. این نمایشگاه با رویکردی فرهنگی و آگاهی‌بخش، مجموعه‌ای از تصاویر مستند مربوط به خسارات و آسیب‌های واردشده به آثار و بناهای تاریخی کشور در پی تجاوزات اخیر را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد.

در میان آثار ارائه‌شده، تصویری از مدرسه دانش‌آموزان شهید میناب نیز به نمایش درآمد؛ تصویری که در کنار دیگر قاب‌های این نمایشگاه، روایتگر ابعاد انسانی و فرهنگی خسارات ناشی از جنگ و ضرورت صیانت از میراث تاریخی و هویتی ملت‌ها بود.

نمایشگاه «ایستاده در غبار» با استقبال گسترده حاضران همراه شد و مورد بازدید علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، سفرا و میهمانان خارجی و جمعی از مسئولان و شخصیت‌های حاضر در مراسم قرار گرفت.

این نمایشگاه در امتداد رسالت فرهنگی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در زمینه مستندسازی، تبیین و بازنمایی آثار و پیامدهای تهدیدات متوجه میراث تاریخی کشور، کوشیده است از دریچه تصویر، پیوند ناگسستنی میان میراث‌فرهنگی، هویت ملی و ضرورت پاسداری از صلح، امنیت و آینده نسل‌های انسانی را به نمایش بگذارد.

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