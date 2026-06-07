به گزارش خبرنگار میراث آریا ناصر خاکی سالها به عنوان یکی از چهرههای شناختهشده حوزه محیط زیست در تهران فعالیت کرده است. او پس از پایان دوران رانندگی تاکسی، بخش زیادی از وقت خود را صرف ساخت ماکتها و آثار مینیاتوری کرد. ویژگی برجسته آثار او استفاده از مواد بازیافتی، اشیای دورریختنی و مصالحی است که معمولاً سر از سطلهای زباله درمیآورند. این هنرمند با جمعآوری این مواد و بهرهگیری از ذوق و مهارت خود، آنها را به آثاری تبدیل میکند که یادآور معماری سنتی، مشاغل قدیمی و خاطرات نسلهای گذشته است.
کارگاههای سفالگری، چراغهای نفتی قدیمی، کوچهباغهای سنتی، خانههای قدیمی تهران و صحنههایی از زندگی روزمره ایرانیان از جمله موضوعاتی هستند که در آثار مینیاتوری او بازآفرینی شدهاند. بسیاری از بازدیدکنندگان آثار خاکی معتقدند که تماشای این ماکتها همانند سفری کوتاه به گذشته و مرور بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی ایران است.آنچه آثار ناصر خاکی را از بسیاری از تولیدات هنری متمایز میکند، منشأ مواد اولیه آنهاست. او بخش مهمی از مواد مورد نیاز خود را از وسایل فرسوده، ضایعات و اشیای بلااستفاده تأمین میکند.
به این ترتیب، هر اثر علاوه بر ارزش هنری، حامل پیامی درباره ضرورت بازیافت، مصرف مسئولانه و حفاظت از محیط زیست است. در واقع خاکی ثابت کرده است که زبالهها لزوماً پایان عمر یک شیء نیستند و میتوانند آغازگر خلق اثری هنری و ماندگار باشند.این هنرمند برای معرفی آثار خود به عموم مردم، مدتی در فضای فرهنگی ایستگاه متروی دانشگاه تربیت مدرس تهران حضور داشت و تولیداتش را در معرض نمایش و فروش قرار داد.
گزارشهای منتشرشده نشان میدهد غرفه او یکی از بخشهای مورد توجه بازدیدکنندگان نمایشگاه صنایع دستی در مترو بود. بسیاری از رهگذران و مسافران مترو برای نخستین بار با هنر بازیافتی و آثار ساختهشده از مواد دورریختنی آشنا شدند و از نزدیک ظرافت و خلاقیت بهکاررفته در این آثار را مشاهده کردند. فعالان فرهنگی این اقدام مترو تهران را گامی مؤثر در حمایت از هنرمندان صنایع دستی و معرفی هنرهای مبتنی بر بازیافت به شهروندان دانستهاند.خاکی معتقد است آثارش تنها جنبه تزئینی ندارند، بلکه هر کدام حامل پیامی فرهنگی و آموزشی هستند.
او همواره تلاش کرده است از طریق هنر، اهمیت حفاظت از محیط زیست را به نسلهای مختلف منتقل کند. به باور او، فرهنگ بازیافت باید از سنین پایین آموزش داده شود و هنر میتواند یکی از مؤثرترین ابزارها برای ترویج این فرهنگ باشد.یکی از آرزوهای دیرینه این هنرمند ایجاد موزهای برای نمایش دائمی آثارش است. او سالهاست مجموعهای گسترده از ماکتها و آثار مینیاتوری را گردآوری کرده و معتقد است این آثار میتوانند در قالب یک موزه تخصصی، علاوه بر جذب گردشگران و علاقهمندان به هنر، به محلی برای آموزش مفاهیم محیط زیستی و حفظ خاطرات تاریخی تهران و ایران تبدیل شوند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، مسئولان میراث فرهنگی با اصل ایجاد چنین موزهای موافقت کردهاند، اما هنوز فضای مناسبی برای راهاندازی آن در اختیار این هنرمند قرار نگرفته است.فعالیتهای ناصر خاکی نمونهای موفق از پیوند میان صنایع دستی، هنرهای خلاق، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی است. او در دورانی که جهان با بحرانهای زیستمحیطی و افزایش تولید زباله مواجه است، نشان داده که میتوان با نگاهی متفاوت به مواد دورریختنی، هم به حفظ محیط زیست کمک کرد و هم آثاری خلق کرد که ارزش فرهنگی، هنری و آموزشی داشته باشند.امروز آثار ناصر خاکی تنها مجموعهای از ماکتهای زیبا نیستند؛ بلکه روایتگر داستان انسانی هستند که سالها برای ترویج فرهنگ سبز تلاش کرده و اکنون با دستان هنرمند خود، از دل زبالهها و اشیای فراموششده، خاطره، هویت و هنر میآفریند.
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