به گزارش خبرنگار میراث آریا، دستیار ویژه مدیرعامل و سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم روز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ به همراه بخشدار مرکزی شهرستان قشم و جمعی از مسئولان فرهنگی و اجرایی، از فرهنگسرای روستای طولا و ظرفیت‌های این مجموعه در حوزه آموزش هنرهای اصیل و صنایع‌دستی بازدید کردند.

در این بازدید که با حضور آناهیتا احترامی، بخشدار مرکزی شهرستان قشم، شبنم رادان، رئیس صنایع‌دستی منطقه آزاد قشم، آزاده آریانا، عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری وتوسعه قشم و مجری طرح «تینال یک» انجام شد، روند فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی فرهنگسرای طولا مورد بررسی قرار گرفت.



مسئولان حاضر در این بازدید، ضمن بررسی ظرفیت‌های موجود در فرهنگسرای طولا، در جریان روند برگزاری دوره‌های آموزشی هنرهای اصیل و صنایع‌دستی قرار گرفتند؛ دوره‌هایی که با همکاری دهیاری و شورای اسلامی روستای طولا و با هدف تقویت آموزش‌های بومی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی در این روستا برگزار می‌شود.



این دوره‌های آموزشی با محوریت حفظ و ترویج هنرهای بومی، شناسایی و پرورش استعدادهای محلی، انتقال مهارت‌های سنتی به نسل‌های جدید و توانمندسازی علاقه‌مندان، به‌ویژه بانوان، طراحی و اجرا شده است.



حبیب یادروج، دستیار ویژه مدیرعامل و سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد قشم، در این بازدید بر اهمیت حمایت از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری جوامع محلی و نقش آموزش در حفظ و احیای هنرهای اصیل جزیره تأکید کرد.



او افزود: فرهنگسراهای محلی می‌توانند به‌عنوان پایگاه‌هایی مؤثر برای شناسایی استعدادها، آموزش مهارت‌های بومی و ایجاد زمینه برای توسعه فعالیت‌های صنایع‌دستی و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرند.



آناهیتا احترامی، بخشدار مرکزی شهرستان قشم، نیز با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی روستاهای بخش مرکزی، توسعه برنامه‌های آموزشی و حمایت از مشارکت جامعه محلی را از الزامات تقویت فعالیت‌های فرهنگی و هنری دانست.



عاطفه‌ایمانی، مسئول فرهنگسرای طولا، نیز در این بازدید بر ضرورت توسعه فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی این مجموعه تأکید کرد و گفت: فرهنگسرای طولا ظرفیت مناسبی برای برگزاری دوره‌های آموزشی، شناسایی استعدادهای بومی و آموزش هنرهای اصیل و صنایع‌دستی دارد.



او افزود: با تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، دهیاری، شورای اسلامی روستا و فعالان فرهنگی می‌توان زمینه توسعه فعالیت‌های فرهنگسرا و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های محلی را فراهم کرد.



در پایان این بازدید، بر تداوم حمایت از دوره‌های آموزشی هنرهای اصیل و صنایع‌دستی، توسعه برنامه‌های فرهنگی و آموزشی و استفاده هدفمند از ظرفیت فرهنگسرای طولا برای توانمندسازی جامعه محلی تأکید شد.



فرهنگسرای روستای طولا با برخورداری از ظرفیت‌های فرهنگی و آموزشی، می‌تواند نقش مؤثری در تقویت آموزش هنرهای بومی، حمایت از استعدادهای محلی و پیوند میان میراث‌فرهنگی ناملموس و توسعه پایدار جوامع محلی جزیره قشم ایفا کند.

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