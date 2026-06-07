به گزارش میراث آریا، علی خاکسار یکشنبه ۱۷ خرداد با اشاره به جایگاه ویژه غار علیصدر بهعنوان یکی از مهمترین و منحصربهفردترین جاذبههای گردشگری کشور، اظهار کرد: تمامی تأسیسات و مراکز گردشگری استان از جمله مجموعه غار علیصدر مشمول ضوابط و مقررات نظارتی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بوده و نرخ خدمات آنها بر اساس دستورالعملهای ابلاغی و مصوبات مراجع ذیصلاح تعیین و اعلام میشود.
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان افزود: مطابق رویههای قانونی، نرخ خدمات تأسیسات گردشگری همهساله بر اساس بخشنامههای نظارتی و پس از طی فرآیندهای کارشناسی لازم تعیین و از ابتدای مهرماه هر سال به واحدهای مربوطه ابلاغ میشود. بر همین اساس، نرخ بازدید از غار علیصدر در سال گذشته مبلغ ۲۸۰ هزار تومان تعیین و به بهرهبردار مجموعه نیز ابلاغ شده است.
او با اشاره به تغییر بهرهبردار این مجموعه، بیان کرد: در پی پایان یافتن قرارداد شرکت بهرهبردار پیشین و برگزاری فرآیند مزایده طبق مقررات مربوطه، بهرهبرداری از بخش داخلی غار علیصدر به شرکت کارمانیا واگذار شده است.
خاکسار ادامه داد: شرکت بهرهبردار جدید با استناد به افزایش هزینههای جاری از ابتدای سال از جمله رشد هزینههای نیروی انسانی، حاملهای انرژی و همچنین تعهدات مالی ناشی از اجاره تأسیسات از شرکت سیاحتی علیصدر، درخواست بازنگری و افزایش نرخ بازدید را به همراه پیشنهاد توسعه و راهاندازی مسیرهای جدید گردشگری در داخل مجموعه به ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ارائه کرده است که در این پیشنهاد، با توجه به افزایش طول مسیرهای بازدید و توسعه خدمات قابل ارائه به گردشگران، افزایش نرخ نیز پیشبینی شده است.
معاون گردشگری استان همدان تصریح کرد: هرگونه تغییر یا افزایش نرخ خدمات گردشگری مستلزم بررسی کارشناسی و تصویب در مراجع قانونی ذیصلاح است و این موضوع در کمیته تخصصی در استان با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط و ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مورد ارزیابی قرار میگیرد، بدیهی است اجرای هرگونه نرخ جدید صرفاً پس از تصویب و ابلاغ رسمی امکانپذیر خواهد بود.
او تأکید کرد: تا این لحظه هیچگونه مجوزی برای افزایش نرخ بازدید از غار علیصدر به شرکت بهرهبردار صادر نشده است و دریافت هرگونه وجه از بازدیدکنندگان باید بر مبنای نرخ مصوب و ابلاغشده قبلی انجام شود.
خاکسار در پایان خاطرنشان کرد: تعیین و ابلاغ نرخ سالانه تأسیسات گردشگری کشور بر اساس شاخصهای اقتصادی، نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر معیارهای تخصصی تعیینشده توسط وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی انجام میشود و پس از تصویب، از طریق ادارات کل استانی به بهرهبرداران و واحدهای گردشگری ابلاغ خواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما