بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حیدر صادقی امروز یکشنبه ۱۷ خرداد 1405، در آیین تجلیل از دریافتکنندگان مُهر اصالت صنایعدستی و قدردانی از تلاشهای پیشکسوتان صنایعدستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری گفت: همایش هنرمندان صنایعدستی و هنرهای سنتی این استان تا پایان سالجاری برگزار میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری افزود: اطلس صنایعدستی و هنرهای سنتی استان تدوین شده و در راستای رونقبخشی به این حوزه تأثیرگذار است.
صادقی تصریح کرد: پیشکسوتان و بازنشستگان صنایعدستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری همکاری خود را با ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تقویت و بیشتر کنند.
او یادآور شد: کتاب آثار صنایعدستی و هنرهای سنتی دارای مهر اصالت بینالمللی در چهارمحال و بختیاری باید تهیه و منتشر شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: آمادگی داریم کتاب صنایعدستی و هنرهای سنتی استان را تهیه و تدوین کنیم.
او گفت: همچنین آمادگی لازم برای راهاندازی موزه صنایعدستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری در مجموعه تاریخی فرهنگی چالشتر در شهرکرد تا پایان سالجاری وجود دارد.
صادقی تأکید کرد: در حوزه صنایعدستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری خلأ آموزشی داریم و برای رفع این مشکل پرداخت کمکهای بلاعوض در دستور کار قرار میگیرد.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: هنرمندان صنایعدستی و هنرهای سنتی این استان تاکنون ۸۷ مهر اصالت ملی و ۹ مهر اصالت بینالمللی دریافت کردهاند.
اسماعیل رمضانی تأکید کرد: نخستین جشنواره ملی نمد شهرکرد سال گذشته برگزار شد و برگزاری دومین دوره آن امسال در دستور کار قرار دارد.
او افزود: ۲۴ استان کشور در حوزه هنرصنعت نمدمالی فعالیت دارند و در دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد استانهای دیگری از ایران حضور مییابند.
رمضانی تصریح کرد: در طرحهای مشترکی با پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری و بنیاد نخبگان استان، ورود بیشتر نمد به حوزه صنعت تقویت و عملیاتی میشود.
او یادآور شد: ثبت بازفت بهعنوان «منطقه ملی چوقابافی» یکی از اقدامات مهم دیگر در حوزه صنایعدستی و هنرهای سنتی چهارمحال و بختیاری است.
معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: کنسرسیوم صادراتی صنایعدستی و هنرهای سنتی با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان تشکیل شده است و در حوزه رونق صادرات انواع تولیدات صنایعدستی و هنرهای سنتی نقشآفرینی میکند.
او گفت: چادرشببافی در روستای پیربلوط شهرستان شهرکرد احیا شده و هماکنون در حال توسعه است.
رمضانی تأکید کرد: سال گذشته با همکاری بنیاد برکت و بنیاد علوی یکسری دستگاههای تولید خاتمکاری برای شیخشبان شهرستان بن تهیه شد و پیگیری برای تخصیص زمین از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گرفت.
او افزود: اطلس صنایعدستی چهارمحال و بختیاری تهیه و تدوین شده که در ارتقای کمی و کیفی این حوزه تأثیرگذار است.
رمضانی تصریح کرد: راهاندازی بازارچههای صنایعدستی و هنرهای سنتی میدان قدس شهرکرد و پا مصلی بروجن، ثبت شهرکرد بهعنوان «شهر ملی نمد» از مهمترین اقدامات مدیران سابق فعال در حوزه صنایعدستی و هنرهای سنتی بهشمار میرود.
انتهای پیام/
نظر شما