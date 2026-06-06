به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری، در تازه‌ترین گزارش آماری از وضعیت گردشگری آذربایجان غربی اظهار کرد: میزان اشغال اتاق واحدهای اقامتی این استان در حال افزایش است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در ادامه با بررسی توزیع اقامتی در سطح استان تصریح کرد: بیشترین میزان تقاضا و اقامت مسافران در این مدت، مربوط به شهرهای ارومیه، ماکو، مهاباد و پیرانشهر بوده است که این توزیع نشان‌دهنده تمرکز گردشگران در قطب‌های اصلی اقتصادی و مرزی استان و همچنین پتانسیل بالای این شهرها در جذب مسافر از طریق زیرساخت‌های موجود است.

او ادامه داد: در دو ماهه نخست سال جاری، آمار تردد مسافران خارجی ورودی از پایانه‌های مرزی استان ۳۹ هزار و ۷۲۲ نفر و مسافران ایرانی ورودی ۲۵۸ هزار و ۶۸۴ نفر ثبت شده است که این آمار نشان‌دهنده پویایی مرزهای آذربایجان غربی و نقش کلیدی این استان در تبادلات گردشگری با کشورهای همسایه است که زیربنای مهمی برای توسعه اقتصاد مرزی محسوب می‌شود.

صفری با ابراز خوش‌بینی نسبت به آینده گردشگری استان، تاکید کرد: با توجه به ایجاد ظرفیت‌های جدید گردشگری در مناطق پیرامون دریاچه ارومیه و همچنین امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری راهبردی با استان‌های مرزی کشورهای همسایه، پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های پیش رو شاهد افزایش قابل توجه در آمار تردد مسافران و میزان اقامت در استان باشیم.

انتهای پیام/