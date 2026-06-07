۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۶

برگزاری جشنواره کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گرفت

برگزاری جشنواره کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری در دستور کار قرار گرفت

رئیس کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: برگزاری جشنواره کوچ عشایر این استان به‌میزبانی بخش لاران شهرستان شهرکرد در دستور کار قرار گرفت.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید سعید فیاضی روز یکشنبه ۱۷ خردادماه جاری گفت: جشنواره کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری روز جمعه ۲۲ خردادماه جاری در منطقه بیدکان شهر هارونی از توابع بخش لاران شهرستان شهرکرد برگزار خواهد شد.

رئیس کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: این کمیسیون برای برگزاری مطلوب این جشنواره با هدف حفظ جایگاه عشایر تلاش می‌کند.

فیاضی تصریح کرد: کمک به حوزه‌های کسب‌وکار از جمله فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با حوزه عشایری از مهم‌ترین اهداف کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری به‌شمار می‌رود.

او یادآور شد: همزمان با برگزاری جشنواره کوچ در چهارمحال و بختیاری بایستی جشنواره خوراک محلی مورد توجه قرار گیرد و روند تولید مستندهای مرتبط با حوزه عشایری باید تسریع شود تا بتوان آداب، رسوم، سنت‌ها و فرهنگ عشایری را حفظ کرد.

فیاضی اضافه کرد: در همین راستا دبیرخانه دائمی جشنواره کوچ عشایر چهارمحال و بختیاری با هدف ارتقای کمی و کیفی برگزاری این جشنواره زیر نظر کمیسیون گردشگری و کسب‌وکارهای وابسته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان تشکیل و فعال می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031701279
علیرضا غفاری
دبیر مهدی ارجمند

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