طرح گردشگری در سد پیله سحران اردبیل اجرا شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، نگار سریعالاطلاق صبح امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ در جلسه بررسی فرصتهای سرمایهگذاری در محدوده سد پیلهسحران با حضور فرماندار اردبیل، معاون سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی در محل فرمانداری اردبیل برگزار شد.
او در این جلسه با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و گردشگری این منطقه گفت: مطالعات اولیه برای توسعه سرمایهگذاری با محوریت طرحهای گردشگری در محدوده سد پیلهسحران در حال تدوین است و بستر لازم برای ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی فراهم میشود.
او افزود: استقبال و آمادگی سرمایهگذاران برای حضور در این پروژهها وجود دارد و در صورت فراهم شدن شرایط لازم، این منطقه میتواند به یکی از مقاصد مهم گردشگری در شهرستان اردبیل تبدیل شود.
معاون سرمایهگذاری ادارهکل میراثفرهنگی استان اردبیل با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی در محدوده طرح اظهار کرد: برای تسریع در روند سرمایهگذاری، تعیین وضعیت اراضی و همچنین تکمیل و توسعه زیرساختهای مورد نیاز از جمله دسترسیها، خدمات و امکانات ضروری است.
او همچنین بر لزوم هماهنگی و حمایت دستگاههای اجرایی مرتبط برای تسهیل فرآیند سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: با همراهی دستگاههای ذیربط میتوان زمینه اجرای طرحهای گردشگری و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال در این منطقه را فراهم کرد.
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