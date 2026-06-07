پیگیری تسهیل پرداخت تسهیلات برای توسعه اشتغال و گردشگری در شهرستان اردبیل

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرماندار اردبیل روز یکشنبه ۱۷ خردادماه جاری در نشستی مشترک با مدیرعامل بانک صندوق کارآفرینی امید با تأکید بر ضرورت هدایت تسهیلات به سمت اشتغال هدفمند اظهار کرد: حمایت از طرحهای کارآفرینی و تسریع در پرداخت تسهیلات به طرحهای نیمهتمام میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی در شهرستان داشته باشد و اولویت دراین راستا، طرح های گردشگری وکشاورزی درشهرستان است .
فرزاد قلندری با اشاره به تسهیلات مرتبط با سفر رئیسجمهوری به استان، افزود: باید از ظرفیت این منابع برای تکمیل و بهرهبرداری از طرحهای کارآفرینی و گردشگری استفاده شود تا زمینه اشتغال پایدار در منطقه فراهم شود.
او همچنین بر استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی صندوق کارآفرینی امید در شهرستان تأکید کرد و گفت: این ظرفیت میتواند در حمایت از طرحهای کوچک و متوسط و همچنین توسعه زیرساختهای گردشگری نقش مهمی ایفا کند.
در این جلسه موضوع ارائه تسهیلات برای اجرای طرحهای گردشگری در ۶ روستای هدف گردشگری شهرستان اردبیل نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین احیای طرحهای گردشگری، ساماندهی حمامهای تاریخی و بهرهگیری از این ظرفیتهای ارزشمند در جذب گردشگران از دیگر محورهای مطرح شده در این نشست بود.
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