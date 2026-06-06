به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد افشار امروز ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: با فرا رسیدن ۲۰ خردادماه روز جهانی صنایع‌دستی برنامه‌های متعددی برای گرامیداشت این روز و هفته صنایع‌دستی در سطح استان برنامه‌ریزی شده و اجرا می‌شود.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: رویداد ملی صنایع خلاق با محوریت صنایع‌دستی در نگارخانه خطایی و همچنین نمایشگاه صنایع‌دستی در محل صحن قیزیل‌باشلار مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی از مهم‌ترین برنامه‌های این ایام است که همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی افتتاح می‌شود.

او تاکید کرد: افتتاح خانه خلاق صنایع‌دستی عشایری در محل ساختمان نمایشگاه صنایع‌دستی شهرستان گرمی و همچنین برگزاری نمایشگاه شهر ملی ورنی اصلاندوز نیز در هفته صنایع‌دستی اتفاق می‌افتد.

افشار با اشاره به سایر برنامه‌های هفته صنایع‌دستی در سطح استان، ادامه داد: برگزاری جشنواره ملی گلیم عنبران، گردهمایی هنرمندان صنایع‌دستی و برپایی بازارچه‌های فصلی از دیگر برنامه‌های اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در این ایام است.

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