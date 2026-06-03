بازنمایی هویت مذهبی اردبیل با برگزاری عزاداری ماه محرم در بناهای تاریخی

به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری امروز ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۵ در جلسه مشترک با مدیرکل اوقاف و امور خیریه و مدیرکل صدا و سیمای استان، گفت: همانند سالهای گذشته بناها و محوطههای تاریخی اردبیل آماده برگزاری مراسمات و آیینهای اصیل عزاداری ماه محرم و میزبانی از عزاداران حسینی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: مراسم عزاداری در بقعه شیخ جبرائیل کلخوران و حسینیه تاریخی مجتهد اردبیلی همانند سال قبل با همکاری اداره کل اوقاف و همچنین متولیگری هیات امنا و دستجات عزاداری برای ماه محرم امسال برنامهریزی شده و برگزار میشود.
او با اشاره به برگزاری هرساله مراسم طشتگذاری در مجموعه جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی، تاکید کرد: در ماه محرم امسال و در صورت انجام هماهنگیهای اولیه، تلاش میکنیم مراسم عزاداری دهه اول محرم نیز در مجموعه میراث جهانی شیخ صفیالدین اردبیلی به عنوان یک رسم دیرین برگزار شود.
جباری همچنین ضمن اشاره به برنامهریزی برای برگزاری برخی آیینهای کهن، ادامه داد: مجموعه شیخ صفیالدین اردبیلی و البته سایر بناهای تاریخی و مردم اردبیل از دیرباز شاهد برگزاری آیینها و رسوم خاصی در ایام ماه محرم بودهاند که یکی از اهداف برگزاری مراسمات در این بناها، احیای رسوم کهن و در حال فراموشی است.
مدیرکل میراثفرهنگی استان اردبیل ادامه داد: انعکاس این مراسمات در شبکه استانی و شبکههای ملی با همکاری صدا و سیمای استان نقش مهمی در بازنمایی هویت مذهبی اردبیل و معرفی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان خواهد داشت.
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