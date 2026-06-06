به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری روز شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۵ با اشاره به افتتاح نمایشگاه پیشران مشاغل خانگی سمنان گفت: نمایشگاه «هزار میدان، هزار بازار» به مناسبت عید سعید غدیر خم و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از جمله مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افتتاح شد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان افزود: این نمایشگاه در قالب طرح «هزار میدان، هزار بازار» با محوریت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بسیج سازندگی استان سمنان و با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بیش از ۱۱ دستگاه اجرایی در شهرستان سمنان در حال برگزاری است.

او با بیان اینکه اداره میراث‌فرهنگی شهرستان سمنان نیز در این رویداد حضور فعال دارد، بیان کرد: در این نمایشگاه ۵ غرفه صنایع‌دستی برپا شده که در آن آثاری در رشته‌های سفال و سرامیک، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، تولیدات چرم دست‌دوز، گلیم، جاجیم و گلیچ به نمایش گذاشته شده و عرضه می‌شود.

نصیری با تأکید بر اینکه اجرای طرح «هزار میدان، هزار بازار» با هدف فراهم‌سازی فرصت‌های گسترده فروش و دسترسی آسان تولیدکنندگان مشاغل خانگی به بازار مصرف در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی علاوه بر ایجاد زمینه مناسب برای فروش مستقیم محصولات، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌ها، خلاقیت‌ها و ظرفیت‌های فعالان مشاغل خانگی است و می‌تواند در توسعه فرهنگ مصرف کالای تولید داخل و حمایت از کسب‌وکارهای خرد نقش مؤثری ایفا کند.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان در پایان با دعوت از شهروندان خاطرنشان کرد: نمایشگاه عرضه محصولات مشاغل خانگی تا ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ در بلوار ۱۷ شهریور سمنان برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۳ از این نمایشگاه بازدید کنند.

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