۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۰۲

حضور هنرمندان سمنان در نمایشگاه «هزار میدان، هزار بازار» با ۵ غرفه صنایع‌دستی

حضور هنرمندان سمنان در نمایشگاه «هزار میدان، هزار بازار» با ۵ غرفه صنایع‌دستی

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان از برپایی ۵ غرفه صنایع‌دستی در نمایشگاه پیشران مشاغل خانگی «هزار میدان، هزار بازار» خبر داد و گفت: این رویداد با هدف حمایت از فعالان مشاغل خانگی و معرفی ظرفیت‌های تولیدات بومی در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، فرامرز نصیری روز شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۵ با اشاره به افتتاح نمایشگاه پیشران مشاغل خانگی سمنان گفت: نمایشگاه «هزار میدان، هزار بازار» به مناسبت عید سعید غدیر خم و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی از جمله مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری سمنان، مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان افتتاح شد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان افزود: این نمایشگاه در قالب طرح «هزار میدان، هزار بازار» با محوریت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بسیج سازندگی استان سمنان و با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بیش از ۱۱ دستگاه اجرایی در شهرستان سمنان در حال برگزاری است.

او با بیان اینکه اداره میراث‌فرهنگی شهرستان سمنان نیز در این رویداد حضور فعال دارد، بیان کرد: در این نمایشگاه ۵ غرفه صنایع‌دستی برپا شده که در آن آثاری در رشته‌های سفال و سرامیک، تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، تولیدات چرم دست‌دوز، گلیم، جاجیم و گلیچ به نمایش گذاشته شده و عرضه می‌شود.

نصیری با تأکید بر اینکه اجرای طرح «هزار میدان، هزار بازار» با هدف فراهم‌سازی فرصت‌های گسترده فروش و دسترسی آسان تولیدکنندگان مشاغل خانگی به بازار مصرف در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی علاوه بر ایجاد زمینه مناسب برای فروش مستقیم محصولات، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌ها، خلاقیت‌ها و ظرفیت‌های فعالان مشاغل خانگی است و می‌تواند در توسعه فرهنگ مصرف کالای تولید داخل و حمایت از کسب‌وکارهای خرد نقش مؤثری ایفا کند.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان در پایان با دعوت از شهروندان خاطرنشان کرد: نمایشگاه عرضه محصولات مشاغل خانگی تا ۱۹ خردادماه ۱۴۰۵ در بلوار ۱۷ شهریور سمنان برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۳ از این نمایشگاه بازدید کنند.

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کد خبر 1405031601149
جواد طیبی
دبیر مرضیه امیری

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