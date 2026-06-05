احیای نظام استاد- شاگردی در مرمت بناهای تاریخی از قلب میراث جهانی اصفهان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیدعلی صادقی امروز ۱۵ خردادماه جاری گفت: بر اساس تأکیدها و رهنمودهای وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در آیین تجلیل از استادکاران مرمت و معماری سنتی ایران، برگزاری دوره‌های استاد- شاگردی در حوزه معماری و مرمت سنتی برای دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان در دستور کار قرار گرفت.

مدیر پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان ادامه داد: به‌همین منظور و با حمایت مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان و همکاری معاونت‌های تخصصی این اداره‌کل، نخستین دوره استاد- شاگردی با حضور محمود پاک‌نژاد، از استادان برجسته معماری سنتی کشور، در مسجد جامع عتیق اصفهان برگزار خواهد شد.

صادقی افزود: نخستین جلسه این دوره از روز شنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و شرکت‌کنندگان طی یک برنامه آموزشی فشرده، مباحث نظری و عملی مرتبط با معماری سنتی و فنون مرمت را فرا خواهند گرفت.

او با اشاره به جنبه عملی این دوره آموزشی، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این برنامه، اجرای واقعی یک طاق و تویزه با دهانه شش متری است که پس از پایان بخش‌های آموزشی، آغاز خواهد شد. شرکت‌کنندگان از مرحله طراحی و پیوندی‌چینی تا اجرای نهایی سازه را به‌صورت میدانی دنبال می‌کنند و با فرآیندهای سنتی ساخت و مرمت آشنا می‌شوند.

مدیر پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان با بیان اینکه این دوره برای نخستین بار در مسجد جامع عتیق اصفهان و حتی در سطح استان برگزار می‌شود، گفت: تاکنون ۲۶ نفر از دانشجویان رشته‌های معماری و مرمت، استادان دانشگاه و برخی پیمانکاران فعال در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی برای حضور در این کارگاه ثبت‌نام کرده‌اند.

او افزود: این دوره با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان، سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان، دانشگاه هنر اصفهان و پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق برگزار می‌شود.

صادقی خاطرنشان کرد: مدت زمان برگزاری این کارگاه دو هفته پیش‌بینی شده است و شرکت‌کنندگان در این مدت ضمن حضور در کلاس‌های نظری، در تمامی مراحل اجرای عملی پروژه نیز مشارکت خواهند داشت.

مدیر پایگاه جهانی مسجد جامع عتیق اصفهان تصریح کرد: احیای نظام استاد- شاگردی در حوزه مرمت و معماری سنتی یکی از مؤثرترین روش‌ها برای انتقال دانش بومی و مهارت‌های اجرایی به نسل جدید مرمتگران است؛ دانشی که بخش مهمی از آن در قالب تجربه‌های میدانی و کارگاهی شکل گرفته و حفظ آن برای آینده میراث فرهنگی کشور ضرورت دارد.

او تاکید کرد: مسجد جامع عتیق اصفهان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نمونه‌های معماری اسلامی ایران و اثری ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی یونسکو، ظرفیت مناسبی برای آموزش عملی فنون سنتی مرمت و معماری دارد و برگزاری این دوره می‌تواند الگویی برای توسعه آموزش‌های مهارت‌محور در دیگر پایگاه‌های میراث جهانی کشور باشد.