بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داوود آبیان معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان امروز ۱۷ خردادماه با اعلام این مطلب گفت: اگر جامعه محلی سهمی در منافع اقتصادی گردشگری نداشته باشد، به تدریج در برابر آن مقاومت شکل میگیرد و پایداری مقصد با چالش مواجه میشود.
معاون گردشگری استان اصفهان با اشاره به اینکه تحریک تقاضا نخستین گام در توسعه گردشگری است، ادامه داد: ایجاد انگیزه سفر در میان مخاطبان هدف از طریق تبلیغات، معرفی ظرفیتهای مقصد، حضور در نمایشگاهها، بازاریابی دیجیتال و طراحی کمپینهای هدفمند انجام میشود، اما این مرحله پایان مسیر نیست و در واقع آغاز مرحلهای حساستر در مدیریت مقصد به شمار میآید.
آبیان با بیان اینکه در صورت نبود آمادگی لازم در مقصد، افزایش تقاضا میتواند به نارضایتی گردشگران منجر شود، افزود: پس از تحریک تقاضا باید مجموعهای از اقدامات تکمیلی در حوزه زیرساخت، کیفیت خدمات، مدیریت ظرفیت و طراحی تجربه گردشگری در دستور کار قرار گیرد تا گردشگری به نتیجه پایدار برسد.
او نخستین گام پس از ایجاد تقاضا را مدیریت ظرفیت و آمادهسازی زیرساختهای مقصد دانست و تصریح کرد: باید بررسی شود که مقصد تا چه اندازه آمادگی پذیرش گردشگر را دارد. اگر افزایش تقاضا با توسعه زیرساختها همراه نباشد، ازدحام، فشار بر منابع، افت کیفیت خدمات و حتی آسیب به جاذبههای گردشگری رخ خواهد داد.
آبیان ادامه داد: در این مرحله ارزیابی ظرفیت اقامتگاهها، وضعیت حملونقل، مسیرهای دسترسی، خدمات عمومی، زیرساختهای ارتباطی، امنیت، بهداشت، مراکز اطلاعرسانی و امکانات رفاهی ضروری است. همچنین مفهوم ظرفیت تحمل مقصد اهمیت زیادی دارد، زیرا هر شهر یا جاذبه گردشگری ظرفیت مشخصی برای پذیرش گردشگر دارد و عبور از این ظرفیت به کاهش کیفیت تجربه سفر و نارضایتی جامعه میزبان منجر میشود.
معاون گردشگری استان اصفهان با تأکید بر نقش کیفیت خدمات در رقابتپذیری مقصدهای گردشگری گفت: گردشگر تنها به دیدن یک جاذبه نمیآید بلکه یک تجربه کامل را خریداری میکند. این تجربه از زمان تصمیمگیری برای سفر آغاز میشود و تا روایت او از سفر ادامه پیدا میکند.
او افزود: کیفیت خدمات در بخشهای مختلف از جمله اقامتگاهها، راهنمایان گردشگری، حملونقل، رستورانها، فروشندگان صنایعدستی و حتی نحوه برخورد جامعه میزبان در شکلگیری تصویر ذهنی گردشگر نقش تعیینکننده دارد. به همین دلیل آموزش نیروی انسانی، استانداردسازی خدمات و ارتقای مهارتهای حرفهای فعالان گردشگری از اولویتهای اساسی این حوزه محسوب میشود.
آبیان با اشاره به ضرورت تنوعبخشی به محصولات گردشگری نیز گفت: یکی از چالشهای بسیاری از مقاصد گردشگری تکیه بر چند جاذبه شناختهشده است که باعث میشود سفرها کوتاه و محدود باشد. در حالی که با طراحی محصولات متنوع میتوان مدت اقامت گردشگران و ارزش اقتصادی سفر را افزایش داد.
او ادامه داد: گردشگری غذا، گردشگری روستایی، طبیعتگردی، مسیرهای پیادهروی، رویدادهای فرهنگی، جشنوارههای محلی، صنایعدستی، تورهای موضوعی و گردشگری سلامت از جمله ظرفیتهایی است که میتواند به توسعه تجربههای متنوع برای گردشگران کمک کند.
معاون گردشگری استان اصفهان همچنین مشارکت جامعه محلی را یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار گردشگری دانست و گفت: اگر مردم محلی احساس کنند گردشگری تنها فشار و هزینه برای آنها به همراه دارد، به تدریج در برابر آن مقاومت خواهند کرد. بنابراین باید زمینه حضور واقعی جوامع محلی در زنجیره ارزش گردشگری فراهم شود.
آبیان افزود: حمایت از کسبوکارهای خرد، توسعه اقامتگاههای بومگردی، فروش محصولات محلی، آموزش جوامع میزبان و ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان و زنان محلی میتواند منافع گردشگری را به شکل عادلانهتری در جامعه توزیع کند.
او در ادامه به ضرورت توزیع زمانی و مکانی گردشگران اشاره کرد و افزود: تمرکز گردشگران در یک زمان و یک مکان مشخص به ازدحام، افزایش قیمتها و کاهش کیفیت خدمات منجر میشود. بنابراین لازم است با معرفی مسیرهای جدید و جاذبههای کمتر شناختهشده و همچنین طراحی رویدادهای فصلی، سفرها در طول سال و در نقاط مختلف توزیع شود.
معاون گردشگری استان اصفهان همچنین مدیریت داده را از الزامات گردشگری نوین دانست و اظهار کرد: بدون داده نمیتوان گردشگری را به درستی مدیریت کرد. باید بدانیم گردشگران از کجا میآیند، چه مدت در مقصد میمانند، چه میزان هزینه میکنند و از چه بخشهایی رضایت یا نارضایتی دارند.
او افزود: جمعآوری و تحلیل دادهها از طریق سامانههای رزرو، نظرسنجیها، شبکههای اجتماعی، مراکز اطلاعرسانی و آمار اقامت میتواند به تصمیمگیری دقیقتر و هدفمندتر در حوزه گردشگری کمک کند.
آبیان با اشاره به اهمیت بازاریابی مجدد، تاکید کرد: گردشگر راضی میتواند به بهترین مروج مقصد تبدیل شود. اگر تجربه سفر مثبت باشد، گردشگر علاوه بر بازگشت مجدد، مقصد را به دیگران نیز معرفی میکند و همین موضوع به تقویت برند گردشگری استان کمک خواهد کرد.
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