به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ در آیین گشایش نمایشگاهی که با حضور مهدی مهرانگیز رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر، نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، خلیل رازه معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان و جمعی دیگر از مسئولان برگزار شد، آثار و تولیدات هنری مددجویان زندان‌های استان در معرض دید عموم قرار گرفت.

در این نمایشگاه، رشته‌های مختلفی از صنایع‌دستی و هنرهای سنتی از جمله لنج‌سازی، معرق چوب، زیورآلات و سراجی سنتی به نمایش درآمده است که نشان‌دهنده استعداد و مهارت بالای این هنرمندان است.

این رویداد فرهنگی با هدف حمایت از هنرمندان زندانی و معرفی توانمندی‌های آنان به جامعه به مناسبت هفته صنایع‌دستی برگزار شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند از تاریخ ۱۷ تا ۲۱ خردادماه جاری برای بازدید از این نمایشگاه صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۷ تا ۲۲ به گالری معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان بوشهر، مراجعه کنند.

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