۱۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۸

نمایشگاه صنایع‌دستی هنرمندان زندانی در بوشهر افتتاح شد

نمایشگاه صنایع‌دستی هنرمندان زندانی در بوشهر افتتاح شد

نمایشگاه اختصاصی صنایع‌دستی که حاصل دسترنج هنرمندان زندانی استان بوشهر است، با حضور جمعی از مسئولان استانی در گالری معاونت صنایع‌دستی استان افتتاح شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ در آیین گشایش نمایشگاهی که با حضور مهدی مهرانگیز رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر، نصرالله ابراهیمی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، خلیل رازه معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان و جمعی دیگر از مسئولان برگزار شد، آثار و تولیدات هنری مددجویان زندان‌های استان در معرض دید عموم قرار گرفت.

در این نمایشگاه، رشته‌های مختلفی از صنایع‌دستی و هنرهای سنتی از جمله لنج‌سازی، معرق چوب، زیورآلات و سراجی سنتی به نمایش درآمده است که نشان‌دهنده استعداد و مهارت بالای این هنرمندان است.

این رویداد فرهنگی با هدف حمایت از هنرمندان زندانی و معرفی توانمندی‌های آنان به جامعه به مناسبت هفته صنایع‌دستی برگزار شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند از تاریخ ۱۷ تا ۲۱ خردادماه جاری برای بازدید از این نمایشگاه صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۷ تا ۲۲ به گالری معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان بوشهر، مراجعه کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031701339
وحید امیری
دبیر مریم قربانی‌نیا

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