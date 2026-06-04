به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، خلیل رازه امروز پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته صنایع‌دستی و با هدف ترویج و توسعه هنرهای سنتی، ۱۱ کارگاه آموزشی رایگان با مشارکت مجموعه صنایع‌دستی «آفرند نگاران» و همکاری معاونت صنایع‌دستی استان طراحی و اجرا خواهد شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان بوشهر افزود: این فرصت آموزشی برای علاقه‌مندان به هنرهای بومی و سنتی فراهم شده است تا بتوانند به طور رایگان از تجربیات اساتید در رشته‌های مختلف بهره‌مند شوند.

او ادامه داد: این کارگاه‌ها از ۱۶ تا ۲۶ خردادماه جاری، در بازه زمانی ساعت ۱۷ تا ۲۱ میزبان هنرجویان خواهد بود.

رازه در خصوص رشته‌های آموزشی در نظر گرفته شده بیان کرد: کارگاه‌ها در رشته‌های متنوعی از جمله بافته‌های داری، حصیربافی، تذهیب، رودوزی‌های الحاقی، معرق چوب، گلدوزی، پاپیه‌ماشه، صنایع‌دستی دریایی، سفالگری و عروسک‌سازی برگزار می‌شود و امیدواریم گامی موثر در راستای احیا و آموزش این رشته‌های اصیل باشد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: محل برگزاری این دوره آموزشی در شهر بوشهر، بلوار خلیج‌فارس، روبروی پارک شغاب، نبش دریا ۱۵، مجموعه صنایع‌دستی آفرند نگاران تعیین شده است و از تمامی علاقه‌مندان دعوت می‌شود تا از این فرصت آموزشی ویژه استفاده کنند.

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