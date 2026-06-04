۱۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۳

برگزاری ۱۱ کارگاه آموزشی رایگان صنایع‌دستی در بوشهر

برگزاری ۱۱ کارگاه آموزشی رایگان صنایع‌دستی در بوشهر

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان بوشهر از برگزاری ۱۱ کارگاه آموزشی رایگان ویژه هنردوستان همزمان با آغاز هفته صنایع‌دستی در این استان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، خلیل رازه امروز پنجشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ اظهار کرد: به مناسبت گرامیداشت هفته صنایع‌دستی و با هدف ترویج و توسعه هنرهای سنتی، ۱۱ کارگاه آموزشی رایگان با مشارکت مجموعه صنایع‌دستی «آفرند نگاران» و همکاری معاونت صنایع‌دستی استان طراحی و اجرا خواهد شد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان بوشهر افزود: این فرصت آموزشی برای علاقه‌مندان به هنرهای بومی و سنتی فراهم شده است تا بتوانند به طور رایگان از تجربیات اساتید در رشته‌های مختلف بهره‌مند شوند.

او ادامه داد: این کارگاه‌ها از ۱۶ تا ۲۶ خردادماه جاری، در بازه زمانی ساعت ۱۷ تا ۲۱ میزبان هنرجویان خواهد بود.

رازه در خصوص رشته‌های آموزشی در نظر گرفته شده بیان کرد: کارگاه‌ها در رشته‌های متنوعی از جمله بافته‌های داری، حصیربافی، تذهیب، رودوزی‌های الحاقی، معرق چوب، گلدوزی، پاپیه‌ماشه، صنایع‌دستی دریایی، سفالگری و عروسک‌سازی برگزار می‌شود و امیدواریم گامی موثر در راستای احیا و آموزش این رشته‌های اصیل باشد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: محل برگزاری این دوره آموزشی در شهر بوشهر، بلوار خلیج‌فارس، روبروی پارک شغاب، نبش دریا ۱۵، مجموعه صنایع‌دستی آفرند نگاران تعیین شده است و از تمامی علاقه‌مندان دعوت می‌شود تا از این فرصت آموزشی ویژه استفاده کنند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405031401116
وحید امیری
دبیر مرضیه امیری

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