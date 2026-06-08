به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی روز دوشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۵ بیان کرد: جذب تسهیلات از محل اعتبارات تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۴ میراث‌فرهنگی و همچنین در قالب تفاهم‌نامه‌های منعقد شده میان وزارت میراث‌فرهنگی، بنیاد علوی و بنیاد برکت پرداخت شده است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف اظهار کرد: این میزان اعتبار به ۳۸ نفر از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی شهرستان در رشته‌های تراش سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی، پارچه‌بافی، مله‌بافی، گلیم‌بافی و سفالگری اختصاص یافته است.

او هدف از پرداخت این تسهیلات را حمایت از تولید، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارگاه‌های صنایع‌دستی و تقویت اقتصاد خانواده‌های هنرمند عنوان کرد و افزود: شهرستان خوسف با برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند در حوزه صنایع‌دستی، به ویژه شهر ملی مله‌بافی خوسف و روستای ملی گوهرسنگ خور، از مناطق شاخص استان در این حوزه به شمار می‌رود.

صالحی همچنین از آغاز فرآیند ثبت‌نام متقاضیان دریافت تسهیلات تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: علاقه‌مندان به فعالیت در حوزه صنایع‌دستی و همچنین طرح‌های گردشگری می‌توانند نسبت به ثبت‌نام و تکمیل پرونده اقدام کنند تا پس از ابلاغ اعتبارات، برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شوند.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف تأکید کرد: این تسهیلات به‌صورت قرض‌الحسنه و با سود کم‌بهره پرداخت می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در توسعه مشاغل خرد، رونق تولید و افزایش اشتغال در شهرستان داشته باشد.

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