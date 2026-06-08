افزایش نسبی دما در نوار شمالی از فردا

بهگزارش میراثآریا، صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی، درباره شرایط جوی اواسط هفته اظهار کرد: دوشنبه ۱۸ و سهشنبه ۱۹ خردادماه با گذر موج تراز میانی از نوار شمالی کشور، ابرناکی، گاهی وزش باد، رگبار و رعدوبرق در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و خراسان رضوی رخ میدهد همچنین افزایش وزش باد و گاهی خیزش گردوخاک در شمال شرق، شرق، جنوب، سمنان و تهران پیشبینی میشود. بعدازظهر، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید در جنوب سیستان و بلوچستان انتظار میرود.
او درباره شرایط جوی اواخر هفته اظهار کرد: چهارشنبه ۲۰ و پنجشنبه ۲۱ خردادماه ابرناکی، گاهی وزش باد و رگبار پراکنده در شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، اردبیل، شرق سواحل دریای خزر، ارتفاعات خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رخ میدهد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی افزود: جمعه ۲۲ خردادماه رگبار پراکنده و وزش باد در گلستان، خراسانشمالی و ارتفاعات خراسانرضوی پیشبینی میشود.
ضیاییان درباره وزش باد و افزایش دما گفت: از چهارشنبه ۲۰ خردادماه تا اواخر هفته، وزش باد و در بعضی ساعات خیزش گردوخاک در نوار شرقی کشور پیشبینی میشود همچنین از سهشنبه ۱۹ خردادماه تا اواخر هفته روند افزایش نسبی دما در نوار شمالی کشور پیشبینی میشود.
به گفته او، امروز دوشنبه ۱۸ خردادماه شرق دریای خزر و تنگههرمز و دریای عمان در پنج روز آینده مواج خواهد شد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی درباره شرایط جوی تهران طی دو روز آینده اظهار کرد: سهشنبه ۱۹ خردادماه آسمان تهران صاف، از بعداظهر افزایش ابر و افزایش باد، اواخر وقت رگبار و رعدوبرق با کمینه دمای ۲۲ و بیشینه دمای ۳۳ درجه سانتیگراد و چهارشنبه ۲۰ خردادماه آسمان پایتخت صاف تا قسمتی ابری، در بعدازظهر افزایش باد با بیشترین دمای ۳۴ و کمترین دمای ۲۳ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
ضیاییان در پایان درباره بیشترین و کمترین دمای مراکز استانها طی دو روز آینده گفت: اهواز با ۴۶ و ۴۸ درجه سانتیگراد طی روزهای سهشنبه ۱۹ و چهارشنبه ۲۰ خردادماه و شهرکرد با کمینه دمای ۵ و ۶ درجه سانتیگراد طی این دو روز، گرمترین و سردترین مراکز استانها پیشبینی میشوند.
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