بهگزارش میراثآریا، سرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور، اظهار کرد: محور هراز امروز سهشنبه ۳۰ تیرماه به دلیل اجرای عملیات لقگیری و ریزشبرداری سنگهای ناپایدار، از ساعت ۸ تا ۱۷ در هر ۲ مسیر رفت و برگشت مسدود است و رانندگان میتوانند از محورهای جایگزین فیروزکوه و کندوان برای تردد استفاده کنند.
او افزود: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین- کرج- تهران، حد فاصل استاندارد تا پل کلاک و محدوده وردآورد، سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه قم- تهران در محدودههای شکرآباد و سعیدآباد، آزادراه ساوه- تهران در محدوده عوارضی تهران، محور شهریار- تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین- تهران در محدوده قلعهنو نیز ترافیک سنگین جریان دارد.
جانشین پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران- بومهن، آزادراه تهران- پردیس، آزادراه تهران- شمال و آزادراه قزوین- رشت روان است، گفت: محور چالوس با بارش پراکنده باران و مهگرفتگی در ارتفاعات، محور فیروزکوه با مهگرفتگی در ارتفاعات و برخی محورهای استان مازندران نیز با بارش پراکنده باران و مهگرفتگی همراه هستند.
سرهنگ محبی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راهها را بررسی کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از شتابزدگی و عجله در رانندگی خودداری کنند.
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