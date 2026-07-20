مدارس در سال تحصیلی آینده به صورت حضوری خواهد بود

به گزارش میراث آریا، علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط جنگی احتمال غیر حضوری شدن مدارس برای سال تحصیلی آینده وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: مهم‌ترین برنامه آموزش وپرورش برگزاری کلاس‌های درس به صورت حضوری است چراکه اساس کار این نهاد آموزش حضوری برای دانش آموزان است.

او ادامه داد: در خصوص آموزش مجازی چنانچه ناچار باشیم این شیوه اجرا خواهد شد و تا این لحظه چنین رویکردی را در مهر ماه ۱۴۰۵ نخواهیم داشت و آموزش به صورت حضوری خواهد بود.

فرهادی در خصوص برگزاری آزمون نهایی مدارس تصریح کرد: آزمون نهایی مدارس برای پایه‌های یازدهم و دوازدهم در روز سه شنبه ۳۰ تیرماه در همه استان‌های کشور به جز هرمزگان برگزار خواهد شد.

سخنگوی آموزش و پرورش همچنین افزود: تمامی آزمون‌های مربوط به دانش آموزان برای حضور در مقاطع بالاتر هم براساس قانون برگزار می‌شود و دانش آموزان باید آمادگی لازم برای این آزمون‌ها را داشته باشند.

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