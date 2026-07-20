۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۹

آمادگی بهزیستی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین

آمادگی بهزیستی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین

رئیس سازمان بهزیستی کشور از آمادگی این سازمان برای مشارکت در خدمات‌رسانی به زائران اربعین امسال خبر داد و گفت: امسال در هر نقطه‌ای که نیاز باشد، سازمان بهزیستی برای برپایی موکب، راه‌اندازی ستاد گمشدگان و استقرار اورژانس اجتماعی آمادگی کامل دارد.

به گزارش میراث آریا، سیدمحمدجواد حسینی رئیس مرکز مشارکت‌های مردمی و توسعه ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی سازمان بهزیستی کشور امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه جاری در دیدار با احمد کرمی استاندار ایلام اظهار کرد: همیاران سلامت روان نیز می‌توانند در قالب زائر یار در طول مسیر پیاده‌روی اربعین به زائران خدمات مشاوره‌ای و حمایت‌های روانی ارائه دهند. 

در ادامه این نشست، حسینی با تشریح اقدامات این سازمان در ایام اربعین گفت: سال گذشته سازمان بهزیستی در استان‌های خوزستان، ایلام و کرمانشاه موکب‌های خدمت‌رسانی برپا کرد و علاوه بر ارائه خدمات عمومی، خدمات تخصصی نیز به زائران ارائه شد. 

او افزود: در مرز مهران، تأمین ویلچر برای زائران، راه‌اندازی ستاد گمشدگان و حمایت از اعزام افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی به سفر اربعین از جمله خدماتی بود که سال گذشته توسط این سازمان ارائه شد و امسال نیز این برنامه‌ها با قوت بیشتری دنبال خواهد شد.

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کد خبر 1405042902145
حوریه تقدس نژاد
دبیر مرضیه امیری

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