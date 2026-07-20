رگبار شدید باران در ۱۰ استان

به گزارش میراث آریا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجیرنگ با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی آورده است: وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک سهشنبه ۳۰ تیرماه در شمال و شرق خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات شرقی مازندران و چهارشنبه ۳۱ تیرماه در ارتفاعات استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، مازندران، شرق گیلان و غرب گلستان پیشبینی میشود.
از آثار این مخاطره جوی میتوان به جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل و نقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال رانش زمین، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ از ارتفاعات و خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی اشاره کرد.
سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، خودداری از فعالیتهای طبیعتگردی، کوهنوردی و جابجایی عشایر، احتیاط در فعالیتهای عمرانی، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی، آمادگی راهداری و بازگشایی دهانه پلها و کانالها، در محورهای مواصلاتی بین شهری، آمادگی شهرداریها برای پاکسازی کانالها و اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور وعدم پارک خودرو در اطراف ساختمانهای نیمه کاره و درختان کهنسال و فرسوده و تعجیل در برداشت محصولات کشاورزی توصیه میکند.
در هشدار نارنجیرنگ سازمان هواشناسی پیشبینی میشود که پدیدهای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و خسارتهای احتمالی را سبب شود. هشدار نارنجی برای آمادهباش دستگاههای مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر میشود.
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