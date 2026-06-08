به گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد دیناری با بیان اینکه صنایعدستی خراسان شمالی بخشی مهم از هویت فرهنگی و اقتصادی استان را تشکیل میدهد، افزود: در همین راستا، برگزاری همایش گرامیداشت روز جهانی صنایعدستی با همکاری کمیسیون فرش، هنر و صنایعدستی اتاق بازرگانی و با حضور استاندار خراسان شمالی در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن تجلیل از فعالان این حوزه، مسیر همافزایی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی بیش از پیش تقویت شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی ادامه داد: بازدید استاندار خراسان شمالی از خانه صنایعدستی جاجرم، اعطای نشانهای ملی مرغوبیت صنایعدستی به صنعتگرانی که در دوره گذشته موفق به اخذ این نشان شدهاند، رونمایی از کیف «گنجینه فرهنگها» و همچنین رونمایی از وبسایت جدید ادارهکل از دیگر برنامههایی است که در این هفته اجرا خواهد شد.
دیناری با اشاره به نگاه حمایتی این ادارهکل از پیشکسوتان و فعالان باسابقه صنایعدستی اظهار کرد: تقدیر از پیشکسوتان این حوزه نیز در برنامههای امسال قرار دارد تا نقش ارزشمند آنان در حفظ و انتقال میراث فرهنگی و هنری استان مورد توجه و تکریم قرار گیرد.
او همچنین از افتتاح خانه صنایعدستی و افتتاح نمایشگاه مشاغل خانگی بهعنوان بخشی از برنامههای شاخص این هفته یاد کرد و گفت: این اقدامات با هدف توسعه بازار فروش، ایجاد فرصتهای اشتغال و تقویت بسترهای تولید و عرضه محصولات بومی انجام میشود.
این مقام مسئول اضافه کرد: برگزاری نشست هماندیشی فعالان صنایعدستی و گردشگری شهرستان شیروان با رویکرد سرمایهگذاری، امضای تفاهمنامه همکاری میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و شرکت شهرکهای صنعتی استان و همچنین برگزاری تور طبیعتگردی با رویکرد جستجوی سنگهای قیمتی و نیمهقیمتی در طبیعت، از دیگر برنامههایی است که با هدف پیوند میان صنایعدستی، گردشگری و فرصتهای اقتصادی پیشبینی شده است.
دیناری در پایان تأکید کرد: هفته صنایعدستی فرصت مغتنمی برای معرفی ظرفیتهای ارزشمند استان در این حوزه است و امیدواریم اجرای این برنامهها بتواند در مسیر توسعه پایدار، رونق بازار و ارتقای جایگاه هنرمندان صنایعدستی خراسان شمالی مؤثر واقع شود.
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